सोते समय बालों में रबर लगाना सही या गलत? इस बात का ध्यान रखना है बेहद जरूरी

1 of 5 रात में बाल बांधकर सोती हैं तो रुकिए - फोटो : AI







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रात में सोने से पहले बालों को खोलकर सोना हर किसी को अच्छा नहीं लगता। खासकर लंबे बालों वाली महिलाएं अक्सर उन्हें बांधकर ही सोती हैं, ताकि बाल चेहरे पर न आएं और सुबह उठने पर उलझे हुए बालों से परेशान न होना पड़े। लेकिन अगर आप भी हर रात बालों को कसकर बांधकर सोती हैं तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 रात में बाल बांधकर सोती हैं तो रुकिए - फोटो : Adobe Stock

बहुत कसकर बांधना पड़ सकता है भारी

सोते समय बालों को बहुत टाइट पोनीटेल, जूड़ा या चोटी में बांधने से बालों की जड़ों पर लगातार खिंचाव पड़ सकता है। अगर यह आदत लंबे समय तक बनी रहे तो बाल टूटने और आगे की तरफ के बालों पर ज्यादा तनाव पड़ने की समस्या हो सकती है। इसलिए रात में बाल बांधने हों तो उन्हें बहुत ज्यादा कसकर न बांधें।



रबर भी सोच-समझकर चुनें

हर तरह की हेयर टाई बालों के लिए एक जैसी नहीं होती। बहुत पतली और कड़ी रबर बालों को ज्यादा कस सकती है और निकालते समय बालों में फंसकर उन्हें खींच सकती है। खासकर गीले बालों में ऐसी रबर का इस्तेमाल करने से बाल आसानी से टूट सकते हैं। रात में बाल बांधने के लिए ढीली और मुलायम हेयर टाई इस्तेमाल करना बेहतर रहता है।

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रोज एक ही जगह से न बांधें

अगर आप रोज बालों को बिल्कुल एक ही जगह से कसकर बांधती हैं तो उसी हिस्से के बालों पर बार-बार खिंचाव पड़ता है। कभी ढीली पोनीटेल, कभी हल्की चोटी या ढीला जूड़ा बनाया जा सकता है। इससे एक ही जगह पर लगातार दबाव पड़ने से बचा जा सकता है।

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4 of 5 रात में बाल बांधकर सोती हैं तो रुकिए - फोटो : Adobe stock

सोने से पहले बाल सूखे हों

गीले बालों के साथ सोना वैसे भी बालों को ज्यादा कमजोर बना सकता है, क्योंकि गीले बाल आसानी से खिंचते और टूटते हैं। अगर बाल बांधकर सोना है तो कोशिश करें कि बाल अच्छी तरह सूखे हों। इसके अलावा बालों को बांधने से पहले हल्के हाथ से सुलझा लेना भी ठीक रहता है।

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