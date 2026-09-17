सोते समय बालों में रबर लगाना सही या गलत? इस बात का ध्यान रखना है बेहद जरूरी

रात में सोने से पहले बालों को खोलकर सोना हर किसी को अच्छा नहीं लगता। खासकर लंबे बालों वाली महिलाएं अक्सर उन्हें बांधकर ही सोती हैं, ताकि बाल चेहरे पर न आएं और सुबह उठने पर उलझे हुए बालों से परेशान न होना पड़े। लेकिन अगर आप भी हर रात बालों को कसकर बांधकर सोती हैं तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।
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रात में बाल बांधकर सोती हैं तो रुकिए
- फोटो : Adobe Stock
बहुत कसकर बांधना पड़ सकता है भारी
सोते समय बालों को बहुत टाइट पोनीटेल, जूड़ा या चोटी में बांधने से बालों की जड़ों पर लगातार खिंचाव पड़ सकता है। अगर यह आदत लंबे समय तक बनी रहे तो बाल टूटने और आगे की तरफ के बालों पर ज्यादा तनाव पड़ने की समस्या हो सकती है। इसलिए रात में बाल बांधने हों तो उन्हें बहुत ज्यादा कसकर न बांधें।
रबर भी सोच-समझकर चुनें
हर तरह की हेयर टाई बालों के लिए एक जैसी नहीं होती। बहुत पतली और कड़ी रबर बालों को ज्यादा कस सकती है और निकालते समय बालों में फंसकर उन्हें खींच सकती है। खासकर गीले बालों में ऐसी रबर का इस्तेमाल करने से बाल आसानी से टूट सकते हैं। रात में बाल बांधने के लिए ढीली और मुलायम हेयर टाई इस्तेमाल करना बेहतर रहता है।
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रोज एक ही जगह से न बांधें
अगर आप रोज बालों को बिल्कुल एक ही जगह से कसकर बांधती हैं तो उसी हिस्से के बालों पर बार-बार खिंचाव पड़ता है। कभी ढीली पोनीटेल, कभी हल्की चोटी या ढीला जूड़ा बनाया जा सकता है। इससे एक ही जगह पर लगातार दबाव पड़ने से बचा जा सकता है।
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सोने से पहले बाल सूखे हों
गीले बालों के साथ सोना वैसे भी बालों को ज्यादा कमजोर बना सकता है, क्योंकि गीले बाल आसानी से खिंचते और टूटते हैं। अगर बाल बांधकर सोना है तो कोशिश करें कि बाल अच्छी तरह सूखे हों। इसके अलावा बालों को बांधने से पहले हल्के हाथ से सुलझा लेना भी ठीक रहता है।
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बालों को आराम भी दें
हर रात बालों को कसकर बांधना जरूरी नहीं है। अगर बाल खुले रखकर सोने में परेशानी नहीं होती तो उन्हें ढीला रखा जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि हेयर टाई इतनी टाइट न हो कि सिर में दर्द, खिंचाव या असहजता महसूस होने लगे। इसलिए बाल बांधकर सोना अपने आप में कोई बड़ी समस्या नहीं है। परेशानी ज्यादा कसकर बांधने, बार-बार खींचने और गलत तरह की हेयर टाई इस्तेमाल करने से हो सकती है। थोड़ी सी सावधानी रखकर रात में बालों को भी आराम दिया जा सकता है।
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