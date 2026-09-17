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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Bank Holiday on September 18 2026: Banks Closed in Meghalaya, Check Details

बैंक अवकाश: कल यानी 18 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे या खुलेंगे? ब्रांच जाने से पहले यहां जानें

Thu, 17 Sep 2026 05:05 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 17 Sep 2026 05:05 PM IST
सार

Bank Holiday: 18 सितंबर 2026 यानी कल शुक्रवार के दिन क्या बैंक बंद हैं या फिर खुलेंगे? अगर आप भी कल बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले यहां जरूर चेक कर लें।

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Bank Holiday on September 18 2026: Banks Closed in Meghalaya, Check Details
कल 18 सितंबर को बैंक खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Bank Closed Or Open: लोग किसी न किसी काम से बैंक जाते हैं। कभी किसी को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है तो कभी किसी को लोन या किसी जरूरी काम से बैंक जाना होता है।



इसी क्रम में क्या आप कल यानी शुक्रवार के दिन किसी काम से बैंक जाने वाले हैं? अगर हां, तो पहले एक बार बैंकों की छुट्टियों के बारे में जरूर जान लें। चलिए जानते हैं कल यानी 18 सितंबर 2026 को बैंक बंद रहेंगे या नहीं। आप आगे बैंक की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...
Bank Holiday on September 18 2026: Banks Closed in Meghalaya, Check Details
कल 18 सितंबर को बैंक खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या कल शुक्रवार को बैंक बंद रहेंगे?

  • हां, कल शुक्रवार को बैंक बंद रहेंगे
  • पर कल पूरे देश में बैंक बंद नहीं रहेंगे
  • कल यानी 18 सितंबर को सिर्फ मेघालय में बैंकों का अवकाश रहेगा
Bank Holiday on September 18 2026: Banks Closed in Meghalaya, Check Details
कल 18 सितंबर को बैंक खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

कल सिर्फ मेघालय में क्यों बंद हैं बैंक?

  • कल यानी शुक्रवार को सिर्फ मेघालय में बैंक शाखाओं की छुट्टी रहेगी
  • रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, मेघालय में 18 सितंबर को Unitarian Anniversary Day के कारण बैंक बंद रहेंगे
  • मेघालय में 18 सितंबर को सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की शाखाएं बंद रहेंगी
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Bank Holiday on September 18 2026: Banks Closed in Meghalaya, Check Details
कल 18 सितंबर को बैंक खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • इस दिन मेघालय के खासी-जैंतिया हिल्स क्षेत्र में यूनिटेरियन आस्था आंदोलन की शुरुआत की याद की जाती है
  • 18 सितंबर 1887 को हाजोम किसोर सिंह ने जवाई स्थित अपने घर पर पहली यूनिटेरियन चर्च प्रार्थना सभा आयोजित की थी
  • इसी घटना की याद में हर साल 18 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है
  • 2026 में मेघालय सरकार ने भी इस मौके पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है
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Bank Holiday on September 18 2026: Banks Closed in Meghalaya, Check Details
कल 18 सितंबर को बैंक खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या एटीएम और ऑनलाइन सेवाएं चलती रहेंगे?

  • बैंक की छुट्टी का कभी भी एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है
  • एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग जैसी सेवाएं रोजाना की तरह चलती रहेंगी
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