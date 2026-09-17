बैंक अवकाश: कल यानी 18 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे या खुलेंगे? ब्रांच जाने से पहले यहां जानें

कल 18 सितंबर को बैंक खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Bank Closed Or Open: लोग किसी न किसी काम से बैंक जाते हैं। कभी किसी को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है तो कभी किसी को लोन या किसी जरूरी काम से बैंक जाना होता है।





इसी क्रम में क्या आप कल यानी शुक्रवार के दिन किसी काम से बैंक जाने वाले हैं? अगर हां, तो पहले एक बार बैंकों की छुट्टियों के बारे में जरूर जान लें। चलिए जानते हैं कल यानी 18 सितंबर 2026 को बैंक बंद रहेंगे या नहीं। आप आगे बैंक की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...