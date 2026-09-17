बैंक अवकाश: कल यानी 18 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे या खुलेंगे? ब्रांच जाने से पहले यहां जानें

Bank Closed Or Open: लोग किसी न किसी काम से बैंक जाते हैं। कभी किसी को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है तो कभी किसी को लोन या किसी जरूरी काम से बैंक जाना होता है।
इसी क्रम में क्या आप कल यानी शुक्रवार के दिन किसी काम से बैंक जाने वाले हैं? अगर हां, तो पहले एक बार बैंकों की छुट्टियों के बारे में जरूर जान लें। चलिए जानते हैं कल यानी 18 सितंबर 2026 को बैंक बंद रहेंगे या नहीं। आप आगे बैंक की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...
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कल 18 सितंबर को बैंक खुले हैं या बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
क्या कल शुक्रवार को बैंक बंद रहेंगे?
- हां, कल शुक्रवार को बैंक बंद रहेंगे
- पर कल पूरे देश में बैंक बंद नहीं रहेंगे
- कल यानी 18 सितंबर को सिर्फ मेघालय में बैंकों का अवकाश रहेगा
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कल 18 सितंबर को बैंक खुले हैं या बंद हैं?
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कल सिर्फ मेघालय में क्यों बंद हैं बैंक?
- कल यानी शुक्रवार को सिर्फ मेघालय में बैंक शाखाओं की छुट्टी रहेगी
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, मेघालय में 18 सितंबर को Unitarian Anniversary Day के कारण बैंक बंद रहेंगे
- मेघालय में 18 सितंबर को सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की शाखाएं बंद रहेंगी
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कल 18 सितंबर को बैंक खुले हैं या बंद हैं?
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- इस दिन मेघालय के खासी-जैंतिया हिल्स क्षेत्र में यूनिटेरियन आस्था आंदोलन की शुरुआत की याद की जाती है
- 18 सितंबर 1887 को हाजोम किसोर सिंह ने जवाई स्थित अपने घर पर पहली यूनिटेरियन चर्च प्रार्थना सभा आयोजित की थी
- इसी घटना की याद में हर साल 18 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है
- 2026 में मेघालय सरकार ने भी इस मौके पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है
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कल 18 सितंबर को बैंक खुले हैं या बंद हैं?
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क्या एटीएम और ऑनलाइन सेवाएं चलती रहेंगे?
- बैंक की छुट्टी का कभी भी एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है
- एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग जैसी सेवाएं रोजाना की तरह चलती रहेंगी