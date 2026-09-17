बाइक बंद करने के बाद क्यों आती है उसमें से टिक-टिक की आवाज? ज्यादातर लोग नहीं जानते कारण

बाइक बंद करते ही टिक-टिक की आवाज क्यों आती है? - फोटो : Amar Ujala AI

आपने शायद ध्यान दिया होगा कि आप बाइक चलाने के बाद जैसे ही आप इंजन बंद करते हैं, कई बार उसमें से कुछ समय तक हल्की टिक-टिक या टक-टक जैसी आवाज सुनाई देती है।





इसे सुनकर कई लोग समझते हैं कि इंजन में कोई खराबी आ गई है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। बल्कि, इसके पीछे कुछ और कारण होता है जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। चलिए जानते हैं बाइक बंद करने के बाद उसमें से टिक-टिक की आवाज क्यों आती है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...