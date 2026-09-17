परीक्षा में पेपर देखते ही सब भूल जाता है बच्चा? वजह सिर्फ कमजोर याददाश्त नहीं

1 of 4 परीक्षा में पेपर देखते ही सब भूल जाता है बच्चा? - फोटो : AI







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परीक्षा के समय बच्चे पर पढ़ाई का दबाव बढ़ जाता है। उसे लगातार यही डर लगा रहता है कि कहीं कुछ छूट न जाए या पेपर में सवाल न आ जाए। इस तनाव की वजह से ध्यान एक जगह टिकाना मुश्किल हो सकता है। बच्चा किताब सामने रखकर पढ़ता तो है, लेकिन दिमाग में बात ठीक से बैठ नहीं पाती। बाद में उसे लगता है कि सब कुछ भूल गया है। असल में कई बार जानकारी पूरी तरह से भूली नहीं होती, बल्कि तनाव की वजह से उसे उस समय याद करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि घर पर आराम से पूछने पर बच्चा जवाब दे देता है, लेकिन परीक्षा की स्थिति में वही सवाल देखकर घबरा सकता है। तो आइए जानते हैं।

2 of 4 परीक्षा में पेपर देखते ही सब भूल जाता है बच्चा? - फोटो : Adobe stock

सिर्फ बार-बार पढ़ना ही काफी नहीं

कई बच्चे परीक्षा से पहले एक ही चैप्टर को बार-बार पढ़ते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से सब याद हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पढ़ते रहने के बजाय किताब बंद करके खुद से सवाल पूछना और बिना देखे जवाब याद करने की कोशिश करना ज्यादा मददगार तरीका हो सकता है। छोटे-छोटे हिस्सों में पढ़ना भी बच्चे के लिए आसान रहता है। पूरा चैप्टर एक साथ खत्म करने के दबाव के बजाय थोड़ी पढ़ाई के बाद उसका रिवीजन करना बेहतर रहता है।

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नींद कम होगी तो दिक्कत बढ़ सकती है

परीक्षा के दिनों में कई बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इससे नींद पूरी नहीं हो पाती। पर्याप्त नींद ध्यान और सीखने की क्षमता के लिए जरूरी है। इसलिए पूरी रात पढ़ने के बजाय पढ़ाई का समय पहले से तय करना ज्यादा सही रहता है।

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