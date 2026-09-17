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परीक्षा में पेपर देखते ही सब भूल जाता है बच्चा? वजह सिर्फ कमजोर याददाश्त नहीं

Thu, 17 Sep 2026 04:11 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 17 Sep 2026 04:11 PM IST
सार

Children Forget Everything: परीक्षा नजदीक आते ही कई बच्चों को लगता है कि उन्होंने जो पढ़ा था, वह अचानक याद नहीं रहा। कई बार इसकी वजह कमजोर याददाश्त नहीं, बल्कि तनाव, नींद की कमी, पढ़ने का गलत तरीका और परीक्षा का दबाव होता है। ऐसे में बच्चे को डांटने के बजाय उसकी परेशानी समझना ज्यादा जरूरी है।
 

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Why Do Children Forget Everything During Exams It May Not Be Poor Memory
परीक्षा में पेपर देखते ही सब भूल जाता है बच्चा? - फोटो : AI

परीक्षा के समय बच्चे पर पढ़ाई का दबाव बढ़ जाता है। उसे लगातार यही डर लगा रहता है कि कहीं कुछ छूट न जाए या पेपर में सवाल न आ जाए। इस तनाव की वजह से ध्यान एक जगह टिकाना मुश्किल हो सकता है। बच्चा किताब सामने रखकर पढ़ता तो है, लेकिन दिमाग में बात ठीक से बैठ नहीं पाती। बाद में उसे लगता है कि सब कुछ भूल गया है। असल में कई बार जानकारी पूरी तरह से भूली नहीं होती, बल्कि तनाव की वजह से उसे उस समय याद करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि घर पर आराम से पूछने पर बच्चा जवाब दे देता है, लेकिन परीक्षा की स्थिति में वही सवाल देखकर घबरा सकता है। तो आइए जानते हैं।

Why Do Children Forget Everything During Exams It May Not Be Poor Memory
परीक्षा में पेपर देखते ही सब भूल जाता है बच्चा? - फोटो : Adobe stock

सिर्फ बार-बार पढ़ना ही काफी नहीं
कई बच्चे परीक्षा से पहले एक ही चैप्टर को बार-बार पढ़ते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से सब याद हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पढ़ते रहने के बजाय किताब बंद करके खुद से सवाल पूछना और बिना देखे जवाब याद करने की कोशिश करना ज्यादा मददगार तरीका हो सकता है। छोटे-छोटे हिस्सों में पढ़ना भी बच्चे के लिए आसान रहता है। पूरा चैप्टर एक साथ खत्म करने के दबाव के बजाय थोड़ी पढ़ाई के बाद उसका रिवीजन करना बेहतर रहता है।

Why Do Children Forget Everything During Exams It May Not Be Poor Memory
परीक्षा में पेपर देखते ही सब भूल जाता है बच्चा? - फोटो : Adobe stock

 नींद कम होगी तो दिक्कत बढ़ सकती है
परीक्षा के दिनों में कई बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। इससे नींद पूरी नहीं हो पाती। पर्याप्त नींद ध्यान और सीखने की क्षमता के लिए जरूरी है। इसलिए पूरी रात पढ़ने के बजाय पढ़ाई का समय पहले से तय करना ज्यादा सही रहता है।

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परीक्षा में पेपर देखते ही सब भूल जाता है बच्चा? - फोटो : Adobe stock

बच्चे को डांटने से बढ़ सकता है दबाव
अगर बच्चा बार-बार कह रहा है कि उसे कुछ याद नहीं हो रहा तो उसे यह कहकर डांटना कि तुमने पढ़ाई ही नहीं की उसकी घबराहट बढ़ा सकता है। बेहतर है कि उससे पूछा जाए कि कौन सा हिस्सा मुश्किल लग रहा है। फिर उसी हिस्से को छोटे सवालों या उदाहरणों की मदद से दोहराया जाए। अगर लंबे समय तक बच्चे को पढ़ाई से जुड़ी बहुत ज्यादा घबराहट रहे, रोजमर्रा के काम प्रभावित हों या ध्यान और याद रखने में लगातार परेशानी दिखे तो शिक्षक या विशेषज्ञ से बात करना सही रहेगा।

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