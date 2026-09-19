घर की डस्टबिन में अखबार बिछाना कितना सही? हर तरह के कचरे के लिए एक जैसा तरीका नहीं

1 of 5 डस्टबिन को गंदा होने से बचाने के लिए बिछाते हैं अखबार? - फोटो : AI







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घर की सफाई के दौरान डस्टबिन सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजों में से एक है। कई लोग इसमें कचरा डालने से पहले नीचे अखबार बिछा देते हैं। इसके पीछे सीधी सी वजह होती है कि डस्टबिन गंदा न हो और बाद में उसे धोने की जरूरत कम पड़े। सूखे कचरे के मामले में यह तरीका कुछ हद तक काम आ सकता है, लेकिन हर तरह के कचरे के लिए अखबार बिछाना सही नहीं है। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 डस्टबिन को गंदा होने से बचाने के लिए बिछाते हैं अखबार? - फोटो : freepik

सूखे कचरे में हो सकता है फायदा

कागज के टुकड़े, पैकेजिंग का सूखा कचरा या ऐसी चीजें जिनमें पानी या खाने का रस न हो, उनके लिए डस्टबिन में अखबार बिछाना सुविधाजनक हो सकता है। इससे छोटे टुकड़े सीधे डस्टबिन की सतह पर चिपकने से बच सकते हैं और कचरा निकालना भी आसान हो सकता है।

3 of 5 डस्टबिन को गंदा होने से बचाने के लिए बिछाते हैं अखबार? - फोटो : अमर उजाला

गीला कचरा होने पर परेशानी बढ़ सकती है

सब्जियों के छिलके, बचे हुए खाने और दूसरे गीले कचरे में पानी और नमी होती है। ऐसे कचरे के नीचे अखबार बिछाने पर वह जल्दी गीला होकर फट सकता है। गीला कागज डस्टबिन की सतह से चिपक भी सकता है। इसके बाद डस्टबिन साफ करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है।



खाने का कचरा ज्यादा देर न रखें

अखबार बिछा देने का मतलब यह नहीं है कि गीला कचरा लंबे समय तक डस्टबिन में रखा जा सकता है। खाने के बचे हिस्से और गीले छिलके जल्दी बदबू देने लग सकते हैं। गर्म मौसम में यह परेशानी और बढ़ सकती है। इसलिए गीले कचरे को ज्यादा देर तक घर के अंदर रखने से बचना बेहतर है।

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4 of 5 डस्टबिन को गंदा होने से बचाने के लिए बिछाते हैं अखबार? - फोटो : freepik.com

अलग-अलग कचरे को अलग रखना जरूरी

घर में गीले और सूखे कचरे के लिए अलग डिब्बे रखना ज्यादा उपयोगी तरीका है। इससे कचरे को संभालना आसान होता है और बाद में उसे अलग करने की परेशानी भी कम होती है। कांच, धातु या नुकीली चीजों को भी सामान्य गीले कचरे के साथ डालने के बजाय सुरक्षित तरीके से अलग रखना चाहिए।

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