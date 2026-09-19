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घर की डस्टबिन में अखबार बिछाना कितना सही? हर तरह के कचरे के लिए एक जैसा तरीका नहीं

Sat, 19 Sep 2026 06:26 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 19 Sep 2026 06:26 PM IST
सार

Household Dustbin: डस्टबिन के नीचे अखबार बिछाने से सूखा कचरा संभालना आसान हो सकता है, लेकिन गीले कचरे के लिए सिर्फ अखबार पर निर्भर रहना सही तरीका नहीं है। गीले कचरे का पानी अखबार को जल्दी भिगो सकता है और डस्टबिन में गंदगी चिपक सकती है। कचरे की किस्म के हिसाब से डस्टबिन का इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है।
 

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Is It Safe to Line Your Household Dustbin With Newspaper It Depends on the Waste
डस्टबिन को गंदा होने से बचाने के लिए बिछाते हैं अखबार? - फोटो : AI

घर की सफाई के दौरान डस्टबिन सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजों में से एक है। कई लोग इसमें कचरा डालने से पहले नीचे अखबार बिछा देते हैं। इसके पीछे सीधी सी वजह होती है कि डस्टबिन गंदा न हो और बाद में उसे धोने की जरूरत कम पड़े। सूखे कचरे के मामले में यह तरीका कुछ हद तक काम आ सकता है, लेकिन हर तरह के कचरे के लिए अखबार बिछाना सही नहीं है। तो आइए जानते हैं।

Is It Safe to Line Your Household Dustbin With Newspaper It Depends on the Waste
डस्टबिन को गंदा होने से बचाने के लिए बिछाते हैं अखबार? - फोटो : freepik

सूखे कचरे में हो सकता है फायदा
कागज के टुकड़े, पैकेजिंग का सूखा कचरा या ऐसी चीजें जिनमें पानी या खाने का रस न हो, उनके लिए डस्टबिन में अखबार बिछाना सुविधाजनक हो सकता है। इससे छोटे टुकड़े सीधे डस्टबिन की सतह पर चिपकने से बच सकते हैं और कचरा निकालना भी आसान हो सकता है।

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डस्टबिन को गंदा होने से बचाने के लिए बिछाते हैं अखबार? - फोटो : अमर उजाला

गीला कचरा होने पर परेशानी बढ़ सकती है
सब्जियों के छिलके, बचे हुए खाने और दूसरे गीले कचरे में पानी और नमी होती है। ऐसे कचरे के नीचे अखबार बिछाने पर वह जल्दी गीला होकर फट सकता है। गीला कागज डस्टबिन की सतह से चिपक भी सकता है। इसके बाद डस्टबिन साफ करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है।

खाने का कचरा ज्यादा देर न रखें
अखबार बिछा देने का मतलब यह नहीं है कि गीला कचरा लंबे समय तक डस्टबिन में रखा जा सकता है। खाने के बचे हिस्से और गीले छिलके जल्दी बदबू देने लग सकते हैं। गर्म मौसम में यह परेशानी और बढ़ सकती है। इसलिए गीले कचरे को ज्यादा देर तक घर के अंदर रखने से बचना बेहतर है।

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डस्टबिन को गंदा होने से बचाने के लिए बिछाते हैं अखबार? - फोटो : freepik.com

अलग-अलग कचरे को अलग रखना जरूरी
घर में गीले और सूखे कचरे के लिए अलग डिब्बे रखना ज्यादा उपयोगी तरीका है। इससे कचरे को संभालना आसान होता है और बाद में उसे अलग करने की परेशानी भी कम होती है। कांच, धातु या नुकीली चीजों को भी सामान्य गीले कचरे के साथ डालने के बजाय सुरक्षित तरीके से अलग रखना चाहिए।

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डस्टबिन को गंदा होने से बचाने के लिए बिछाते हैं अखबार? - फोटो : freepik.com

डस्टबिन की सफाई भी जरूरी
अखबार या किसी लाइनिंग का इस्तेमाल करने के बावजूद डस्टबिन को समय-समय पर साफ करना जरूरी है। अगर कचरा सीधे डिब्बे में गिर गया है या उसमें गीली चीज का पानी फैल गया है तो उसे खाली करके धोना और अच्छी तरह सुखाना बेहतर है। सिर्फ ऊपर से नया अखबार बिछा देने से अंदर की गंदगी खत्म नहीं होती।

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