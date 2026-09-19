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रात में घर का फर्श अचानक चरमराने लगे तो डरिए नहीं, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Sat, 19 Sep 2026 06:26 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Sat, 19 Sep 2026 06:26 PM IST
सार

Floor Creak at Night: रात में घर शांत होने पर फर्श से अचानक चरमराने या चटकने की आवाज सुनाई देना आम बात हो सकती है। तापमान और नमी में बदलाव, फर्श की सामग्री का थोड़ा सिकुड़ना-फैलना, ढीली टाइल या आसपास रखा भारी सामान इसकी वजह बन सकता है। हालांकि, अगर आवाज के साथ फर्श में बदलाव दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

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Why Does Your Floor Creak at Night Common Reasons Behind the Sudden Sounds
फर्श से अचानक आती है अजीब आवाज? - फोटो : AI

रात का समय होते ही जब घर में टीवी, पंखे की आवाज और लोगों की आवाजाही कम हो जाती है, तब छोटी-छोटी आवाजें भी साफ सुनाई देने लगती हैं। इसी दौरान कई बार फर्श से अचानक चरमराने या चटकने जैसी आवाज आती है। घर में कोई चल भी नहीं रहा होता और आवाज सुनकर एक पल के लिए लगता है कि आखिर ये आवाज आई कहां से। लेकिन हर बार इसके पीछे कोई डरने वाली वजह हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आइए जानते हैं।

Why Does Your Floor Creak at Night Common Reasons Behind the Sudden Sounds
फर्श से अचानक आती है अजीब आवाज? - फोटो : freepik

तापमान बदलने से भी आती है आवाज
दिन और रात के तापमान में अंतर होने पर घर में लगी कुछ चीजों के आकार में बहुत हल्का बदलाव हो सकता है। लकड़ी, फर्श की कुछ परतें और दूसरी निर्माण सामग्री तापमान के हिसाब से थोड़ा सिकुड़ या फैल सकती हैं। जब ये हिस्से अपनी जगह पर हल्का बदलाव करते हैं तो उनके बीच दबाव बदल सकता है और चरमराने या चटकने जैसी आवाज सुनाई दे सकती है।

Why Does Your Floor Creak at Night Common Reasons Behind the Sudden Sounds
फर्श से अचानक आती है अजीब आवाज? - फोटो : freepik
नमी का भी हो सकता है असर
घर के अंदर नमी का स्तर बदलने पर खासकर लकड़ी और लकड़ी से जुड़े हिस्सों में हल्का बदलाव हो सकता है। बारिश या ज्यादा नमी वाले दिनों में यह बात ज्यादा महसूस हो सकती है। दिन में यह आवाज आसपास के शोर में दब जाती है, जबकि रात में वही आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है।

कहीं ढीली टाइल तो वजह नहीं?
अगर घर में टाइल वाला फर्श है तो किसी एक जगह पर टाइल थोड़ी ढीली होने से भी आवाज आ सकती है। खासकर जब कोई उस जगह से गुजरे या वहां वजन पड़े। अगर आवाज हमेशा एक ही जगह से आती है और पैर रखने पर टाइल हल्की हिलती महसूस होती है तो फर्श की जांच करवाना बेहतर है।
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Why Does Your Floor Creak at Night Common Reasons Behind the Sudden Sounds
फर्श से अचानक आती है अजीब आवाज? - फोटो : freepik

भारी फर्नीचर भी दे सकता है ऐसी आवाज
कई बार आवाज फर्श से आती हुई लगती है, लेकिन असल में कारण पास रखा बेड, अलमारी या सोफा हो सकता है। भारी सामान लगातार फर्श पर दबाव डालता है। तापमान या नमी में बदलाव के साथ फर्नीचर के हिस्सों में हल्की हलचल होने पर चरमराहट सुनाई दे सकती है।

रात में आवाज ज्यादा डरावनी क्यों लगती है?
दिनभर घर में कई तरह की आवाजें आती रहती हैं। पंखा, टीवी, सड़क का शोर और लोगों की आवाजाही के बीच फर्श की हल्की आवाज आसानी से सुनाई नहीं देती। रात में वातावरण शांत होने पर वही आवाज अचानक बहुत तेज लगती है। इसी वजह से सामान्य आवाज भी कई बार डरावनी महसूस हो सकती है।

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फर्श से अचानक आती है अजीब आवाज? - फोटो : freepik

कब इसे नजरअंदाज न करें?
अगर आवाज कभी-कभार आती है और फर्श बिल्कुल सामान्य है तो आमतौर पर चिंता की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर किसी जगह फर्श दब रहा है, टाइल हिल रही है, दरार दिखाई दे रही है या आवाज लगातार बढ़ती जा रही है तो इसकी जांच करवाना जरूरी है। खासकर पानी रिसने या सीलन के साथ फर्श में बदलाव दिखे तो इसे टालना ठीक नहीं है। इसलिए रात में फर्श से चरमराने की आवाज सुनाई दे तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। तापमान, नमी, फर्श की फिटिंग और भारी सामान जैसी सामान्य वजहें भी इसके पीछे हो सकती हैं। बस आवाज के साथ फर्श में कोई साफ बदलाव दिख रहा हो तो उसकी जांच जरूर करवाएं।

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