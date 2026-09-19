रात में घर का फर्श अचानक चरमराने लगे तो डरिए नहीं, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

1 of 5 फर्श से अचानक आती है अजीब आवाज? - फोटो : AI







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रात का समय होते ही जब घर में टीवी, पंखे की आवाज और लोगों की आवाजाही कम हो जाती है, तब छोटी-छोटी आवाजें भी साफ सुनाई देने लगती हैं। इसी दौरान कई बार फर्श से अचानक चरमराने या चटकने जैसी आवाज आती है। घर में कोई चल भी नहीं रहा होता और आवाज सुनकर एक पल के लिए लगता है कि आखिर ये आवाज आई कहां से। लेकिन हर बार इसके पीछे कोई डरने वाली वजह हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आइए जानते हैं।

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तापमान बदलने से भी आती है आवाज

दिन और रात के तापमान में अंतर होने पर घर में लगी कुछ चीजों के आकार में बहुत हल्का बदलाव हो सकता है। लकड़ी, फर्श की कुछ परतें और दूसरी निर्माण सामग्री तापमान के हिसाब से थोड़ा सिकुड़ या फैल सकती हैं। जब ये हिस्से अपनी जगह पर हल्का बदलाव करते हैं तो उनके बीच दबाव बदल सकता है और चरमराने या चटकने जैसी आवाज सुनाई दे सकती है।

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नमी का भी हो सकता है असर

घर के अंदर नमी का स्तर बदलने पर खासकर लकड़ी और लकड़ी से जुड़े हिस्सों में हल्का बदलाव हो सकता है। बारिश या ज्यादा नमी वाले दिनों में यह बात ज्यादा महसूस हो सकती है। दिन में यह आवाज आसपास के शोर में दब जाती है, जबकि रात में वही आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है।



कहीं ढीली टाइल तो वजह नहीं?

अगर घर में टाइल वाला फर्श है तो किसी एक जगह पर टाइल थोड़ी ढीली होने से भी आवाज आ सकती है। खासकर जब कोई उस जगह से गुजरे या वहां वजन पड़े। अगर आवाज हमेशा एक ही जगह से आती है और पैर रखने पर टाइल हल्की हिलती महसूस होती है तो फर्श की जांच करवाना बेहतर है।

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भारी फर्नीचर भी दे सकता है ऐसी आवाज

कई बार आवाज फर्श से आती हुई लगती है, लेकिन असल में कारण पास रखा बेड, अलमारी या सोफा हो सकता है। भारी सामान लगातार फर्श पर दबाव डालता है। तापमान या नमी में बदलाव के साथ फर्नीचर के हिस्सों में हल्की हलचल होने पर चरमराहट सुनाई दे सकती है।



रात में आवाज ज्यादा डरावनी क्यों लगती है?

दिनभर घर में कई तरह की आवाजें आती रहती हैं। पंखा, टीवी, सड़क का शोर और लोगों की आवाजाही के बीच फर्श की हल्की आवाज आसानी से सुनाई नहीं देती। रात में वातावरण शांत होने पर वही आवाज अचानक बहुत तेज लगती है। इसी वजह से सामान्य आवाज भी कई बार डरावनी महसूस हो सकती है।

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