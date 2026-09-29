बच्चा स्कूल ट्रिप पर पहली बार जा रहा है? फॉर्म पर साइन करने से पहले ये जानकारी पढ़ें

1 of 5 स्कूल ट्रिप के फॉर्म पर कर रहीं हैं साइन? - फोटो : एआई







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बच्चे की पहली स्कूल ट्रिप माता-पिता के लिए भी खास होती है। बच्चा पहली बार बिना माता-पिता के स्कूल के साथ कहीं बाहर जा रहा हो तो उसकी सुरक्षा और जरूरतों को लेकर कई सवाल मन में आते हैं। ऐसे में स्कूल की ओर से दिए गए ट्रिप फॉर्म को बिना पढ़े साइन करने के बजाय उसमें लिखी जरूरी बातें जरूर देख लें। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 स्कूल ट्रिप के फॉर्म पर कर रहीं हैं साइन? - फोटो : freepik.com

ट्रिप कहां और कितने समय की है?

सबसे पहले यह देखें कि बच्चे को कहां ले जाया जा रहा है और ट्रिप कितने समय की है। अगर इसमें आने-जाने का समय, घूमने की जगह या रुकने की जानकारी दी गई है तो उसे भी ध्यान से पढ़ें। इससे आपको अंदाजा रहेगा कि बच्चा किस तरह के कार्यक्रम में शामिल होगा।

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आने-जाने का इंतजाम कैसे होगा

फॉर्म में बच्चे के आने-जाने के साधन की जानकारी दी गई है या नहीं, यह भी देखें। बस, ट्रेन या किसी दूसरे वाहन से यात्रा होने पर स्कूल ने उससे जुड़ी जानकारी दी है तो उसे पढ़ लें। बच्चे को कहां से ले जाया जाएगा और वापस कहां छोड़ा जाएगा, यह भी पहले से पता कर लें।



स्कूल ने किसकी जिम्मेदारी बताई है

ट्रिप के दौरान बच्चों की देखरेख कौन करेगा, यह जानकारी भी जरूरी है। फॉर्म में शिक्षक, स्टाफ या किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति की जानकारी दी गई हो तो उसे पढ़ें। अगर किसी बात की जानकारी साफ नहीं है तो साइन करने से पहले स्कूल से पूछ सकते हैं।

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स्कूल ने किसकी जिम्मेदारी बताई है

ट्रिप के दौरान बच्चों की देखरेख कौन करेगा, यह जानकारी भी जरूरी है। फॉर्म में शिक्षक, स्टाफ या किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति की जानकारी दी गई हो तो उसे पढ़ें। अगर किसी बात की जानकारी साफ नहीं है तो साइन करने से पहले स्कूल से पूछ सकते हैं।



बच्चे की जरूरी जानकारी सही भरें

फॉर्म में बच्चे का नाम, कक्षा, माता-पिता का मोबाइल नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी मांगी गई हो तो उसे सही-सही भरें। अगर बच्चे को किसी चीज से एलर्जी है या उसे कोई खास दवा लेनी पड़ती है, तो स्कूल को इसकी जानकारी देना जरूरी है।

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