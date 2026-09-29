लीज खत्म होने के बाद भी किरायेदार नहीं छोड़ रहा फ्लैट? जानें ओनर के पास क्या है विकल्प

Tenant Eviction Rules: मकान या फ्लैट किराये पर देना कई लोगों के लिए आय का मुख्य जरिया होता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लीज यानी रेंट एग्रीमेंट की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कई किरायेदार घर खाली करने से साफ इनकार कर देते हैं।





इससे मकान मालिक को काफी मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसी उलझन भरी स्थिति में मकान मालिकों को घबराने के बजाय कानून द्वारा दिए गए अपने अधिकारों को सही तरीके से समझना बेहद जरूरी होता है।