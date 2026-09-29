जानना जरूरी: बंद करने के बाद भी क्यों हल्का सा जलता रहता है बल्ब? जानें कैसे करें ठीक

घर में बल्ब बंद करने के बाद भी अगर वह हल्का-सा चमकता रहे, तो इसे देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। खासकर LED बल्ब में यह समस्या ज्यादा दिखाई देती है। हालांकि, हर बार इसका मतलब यह नहीं होता कि बल्ब खराब हो गया है।





पर लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि आखिर बल्ब क्यों बंद करने के बाद भी हल्का सा जलता रहता है। तो चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। आप आगे जान सकते हैं कि बंद करने के बाद भी बल्ब हल्का सा क्यों जलता रहता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...