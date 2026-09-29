क्या हर किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है? जानें इससे जुड़े नियम

Landlord Legal Duty Tenant Verification: मकान किराए पर देते समय किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना बेहद महत्वपूर्ण और कानूनी रूप से अनिवार्य प्रक्रिया है। कई बार मकान मालिक समय की कमी या लापरवाही के कारण पुलिस सत्यापन कराने से बचते हैं, जो भविष्य में उनके लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है।





देश के अधिकांश राज्यों और बड़े शहरों में सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा टेनेंट वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है। किराएदार का सत्यापन न कराने पर न सिर्फ आपराधिक गतिविधियों का खतरा बढ़ता है, बल्कि मकान मालिक पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।