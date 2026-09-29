बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र संभालकर रखा है? आगे किन कामों में इसकी जरूरत पड़ सकती है, जानें

1 of 5 बच्चे का ये कागज कहीं खो न जाए - फोटो : एआई







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बच्चे के जन्म के बाद माता-पिता के पास कई जरूरी दस्तावेज आते हैं। इनमें जन्म प्रमाणपत्र भी काफी अहम होता है। कई घरों में इसे बनवाने के बाद फाइल में रख दिया जाता है और फिर लंबे समय तक इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बच्चे के बड़े होने के साथ कई ऐसे काम आते हैं, जहां जन्म प्रमाणपत्र काम आ सकता है। इसलिए इसे संभालकर रखना बहुत जरूरी है। तो आज की खबर में हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 बच्चे का ये कागज कहीं खो न जाए - फोटो : Adobe Stock

स्कूल में दाखिले के समय आ सकता है काम

बच्चे के स्कूल में दाखिले के समय उसकी जन्मतिथि से जुड़ा दस्तावेज मांगा जा सकता है। ऐसे में जन्म प्रमाणपत्र काम आता है। आगे स्कूल से जुड़े दूसरे जरूरी रिकॉर्ड में भी बच्चे की सही जन्मतिथि की जरूरत पड़ सकती है।



पासपोर्ट बनवाते समय रखें तैयार

बच्चे का पासपोर्ट बनवाने की जरूरत हो तो कई जरूरी दस्तावेज तैयार रखने पड़ते हैं। ऐसे में जन्म प्रमाणपत्र भी काम आ सकता है। इसलिए अगर परिवार में विदेश यात्रा की योजना बन रही है तो बच्चे के दस्तावेजों की फाइल पहले से तैयार रखना बेहतर होता है।

3 of 5 बच्चे का ये कागज कहीं खो न जाए - फोटो : AI Generated

बच्चे की जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर

जन्म प्रमाणपत्र बच्चे की जन्मतिथि और जन्म से जुड़ी जानकारी का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है। आगे किसी काम में बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण मांगा जाए तो यह दस्तावेज काम आ सकता है। इसी वजह से इसमें दी गई जानकारी को ध्यान से देखना भी जरूरी है।

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4 of 5 बच्चे का ये कागज कहीं खो न जाए - फोटो : social media

सरकारी कामों में भी पड़ सकती है जरूरत

बच्चे के बड़े होने पर कई तरह के सरकारी और जरूरी दस्तावेज बनवाने पड़ सकते हैं। अलग-अलग कामों में जन्मतिथि या जन्म से जुड़ा रिकॉर्ड मांगा जा सकता है। ऐसे समय पर जन्म प्रमाणपत्र एक जरूरी दस्तावेज के तौर पर काम आ सकता है।

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