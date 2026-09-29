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किसी ऐप को कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन दे रखी है? फोन में आज ही ये चेक करें

Tue, 29 Sep 2026 12:57 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 29 Sep 2026 12:57 PM IST
सार

Camera Permission: फोन में कई ऐप कैमरा और माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की परमिशन मांगते हैं। कई बार हम बिना ध्यान दिए इन्हें अनुमति दे देते हैं। ऐसे में समय-समय पर फोन की परमिशन सेटिंग चेक करना जरूरी है।
 

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Camera and Microphone Permission Check App Permissions on Your Phone
फोन की ये सेटिंग कर लें चेक - फोटो : एआई

आजकल फोन में कई तरह के ऐप मौजूद रहते हैं। फोटो खींचने, वीडियो बनाने, वीडियो कॉल करने या ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले ऐप को कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन कई बार कुछ ऐप को ऐसी परमिशन की जरूरत न होने के बावजूद हम गलती से अनुमति दे देते हैं। इसलिए फोन में ऐप परमिशन की सेटिंग एक बार जरूर चेक कर लेनी चाहिए। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Camera and Microphone Permission Check App Permissions on Your Phone
सोशल मीडिया (सांकेतिक) - फोटो : एआई

कैमरा की परमिशन ऐसे चेक करें
फोन की सेटिंग में जाकर ऐप्स या परमिशन से जुड़े विकल्प को खोलें। यहां कैमरा की परमिशन का विकल्प मिल सकता है। इसे खोलने पर उन ऐप्स की जानकारी देखी जा सकती है, जिन्हें कैमरा इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। अगर किसी ऐसे ऐप को कैमरा की परमिशन मिली हुई है, जिसे इसकी जरूरत नहीं है तो उसकी परमिशन बंद की जा सकती है। अलग-अलग फोन में सेटिंग का नाम थोड़ा अलग हो सकता है।

Camera and Microphone Permission Check App Permissions on Your Phone
सोशल मीडिया कानून - फोटो : अमर उजाला प्रिंट

माइक्रोफोन की परमिशन भी देखें
इसी तरह फोन की सेटिंग में माइक्रोफोन की परमिशन भी चेक की जा सकती है। यहां आपको पता चलेगा कि किन ऐप्स को फोन के माइक्रोफोन का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली हुई है। अगर किसी ऐप के लिए माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है, तो उसकी परमिशन बंद करना एक आसान सावधानी हो सकती है। जरूरत पड़ने पर बाद में इसे दोबारा अनुमति दी जा सकती है।

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Camera and Microphone Permission Check App Permissions on Your Phone
सोशल मीडिया - फोटो : AI

जरूरत वाले ऐप को ही दें परमिशन
हर ऐप को कैमरा या माइक्रोफोन की परमिशन देने की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए वीडियो कॉल या कैमरा से जुड़े ऐप को इनकी जरूरत हो सकती है, जबकि दूसरे सामान्य ऐप के लिए इसकी जरूरत नहीं हो सकती। इसलिए फोन में इंस्टॉल ऐप्स की परमिशन समय-समय पर देखना अच्छी आदत है। खासकर ऐसे ऐप जिन्हें आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनकी परमिशन जरूर चेक कर लें।

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Camera and Microphone Permission Check App Permissions on Your Phone
APK फाइल से इन्सटॉल होते हैं एप्स - फोटो : अमर उजाला (एआई जनरेटेड)

 फोन में दिखने वाले संकेतों पर भी दें ध्यान
कई स्मार्टफोन कैमरा या माइक्रोफोन इस्तेमाल होने पर स्क्रीन पर छोटा संकेत दिखाते हैं। अगर आपको ऐसा संकेत उस समय दिखाई दे, जब आपने कैमरा या माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो फोन की परमिशन सेटिंग चेक करना ठीक रहेगा। छोटी सी सावधानी अपनाकर आप यह देख सकते हैं कि आपके फोन में कौन सा ऐप कैमरा और माइक्रोफोन इस्तेमाल करने की अनुमति रखता है।


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