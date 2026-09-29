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घर किराए पर दे रही हैं? महिला मकान मालिक को किरायेदार से ये कागज जरूर लेने चाहिए

Tue, 29 Sep 2026 02:35 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 29 Sep 2026 02:35 PM IST
सार

House Rent: घर किराए पर देने से पहले सिर्फ किराया और सिक्योरिटी की बात करना काफी नहीं है। मकान मालिक को किरायेदार की पहचान और जरूरी जानकारी से जुड़े दस्तावेज भी संभालकर रखने चाहिए। इससे आगे चलकर किसी तरह की परेशानी होने पर जानकारी जुटाना आसान रहता है।
 

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Documents Women Landlords Should Collect Before Renting Out Their House
किरायेदार को घर देने जा रही हैं? - फोटो : एआई

घर किराए पर देना आजकल आम बात है। कई महिलाएं भी अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देकर घर की आमदनी बढ़ाती हैं। लेकिन किरायेदार को घर देने से पहले कुछ जरूरी कागज और जानकारी अपने पास रखना भी उतना ही जरूरी है। इससे किरायेदारी से जुड़ी बातों का रिकॉर्ड बना रहता है और भविष्य में किसी परेशानी की स्थिति में मदद मिल सकती है। तो आइए जानते हैं।

Documents Women Landlords Should Collect Before Renting Out Their House
किरायेदार को घर देने जा रही हैं? - फोटो : Amar Ujala

पहचान का दस्तावेज जरूर लें
सबसे पहले किरायेदार की पहचान से जुड़ा वैध दस्तावेज लें। इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई दूसरा मान्य पहचान पत्र शामिल हो सकता है। दस्तावेज में नाम और दूसरी जानकारी साफ दिखाई देनी चाहिए। साथ ही किरायेदार का मोबाइल नंबर भी अपने पास रखें।

 किरायेदार का पता भी रखें
अगर किरायेदार किसी दूसरे शहर से आ रहा है तो उसका स्थायी पता भी लिखित रूप में ले लें। जरूरत पड़ने पर उससे संपर्क करने में यह जानकारी काम आ सकती है। किरायेदार कहां काम करता है या उसका व्यवसाय क्या है, इसकी सामान्य जानकारी भी रिकॉर्ड में रखी जा सकती है।

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किरायेदार को घर देने जा रही हैं? - फोटो : Amar Ujala

किराया समझौता जरूर बनवाएं
घर किराए पर देने से पहले किरायेदार के साथ लिखित किराया समझौता जरूर करें। इसमें किराया कितना होगा, सिक्योरिटी कितनी है, किराए की तारीख क्या होगी और घर से जुड़ी दूसरी जरूरी शर्तें क्या हैं, यह साफ लिखा होना चाहिए। दोनों पक्षों के पास समझौते की एक-एक कॉपी रहनी चाहिए।

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किरायेदार को घर देने जा रही हैं? - फोटो : Amar Ujala

पुलिस वेरिफिकेशन की जानकारी रखें
किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कई जगह स्थानीय नियमों और पुलिस व्यवस्था के हिसाब से किरायेदार की जानकारी पुलिस को देने या वेरिफिकेशन कराने की प्रक्रिया होती है। इसलिए घर किराए पर देने से पहले अपने इलाके में लागू नियमों की जानकारी जरूर लें।

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किरायेदार को घर देने जा रही हैं? - फोटो : Adobe Stock

कागज लेने के साथ ये गलती न करें
किरायेदार से दस्तावेज लेते समय यह भी ध्यान रखें कि जानकारी सही और साफ हो। सिर्फ कागज लेकर रख लेना ही काफी नहीं है। किरायेदार के साथ हुई जरूरी बातचीत, किराया और सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी का रिकॉर्ड भी संभालकर रखें। इससे बाद में किसी बात को लेकर गलतफहमी होने की संभावना कम रहती है। घर किराए पर देना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ी सावधानी आगे की परेशानी से बचा सकती है। खासकर महिला मकान मालिकों को किरायेदार की पहचान, पता और किराया समझौते से जुड़े रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से संभालकर रखने चाहिए।

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