घर किराए पर दे रही हैं? महिला मकान मालिक को किरायेदार से ये कागज जरूर लेने चाहिए

1 of 5 किरायेदार को घर देने जा रही हैं? - फोटो : एआई







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घर किराए पर देना आजकल आम बात है। कई महिलाएं भी अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देकर घर की आमदनी बढ़ाती हैं। लेकिन किरायेदार को घर देने से पहले कुछ जरूरी कागज और जानकारी अपने पास रखना भी उतना ही जरूरी है। इससे किरायेदारी से जुड़ी बातों का रिकॉर्ड बना रहता है और भविष्य में किसी परेशानी की स्थिति में मदद मिल सकती है। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 किरायेदार को घर देने जा रही हैं? - फोटो : Amar Ujala

पहचान का दस्तावेज जरूर लें

सबसे पहले किरायेदार की पहचान से जुड़ा वैध दस्तावेज लें। इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई दूसरा मान्य पहचान पत्र शामिल हो सकता है। दस्तावेज में नाम और दूसरी जानकारी साफ दिखाई देनी चाहिए। साथ ही किरायेदार का मोबाइल नंबर भी अपने पास रखें।



किरायेदार का पता भी रखें

अगर किरायेदार किसी दूसरे शहर से आ रहा है तो उसका स्थायी पता भी लिखित रूप में ले लें। जरूरत पड़ने पर उससे संपर्क करने में यह जानकारी काम आ सकती है। किरायेदार कहां काम करता है या उसका व्यवसाय क्या है, इसकी सामान्य जानकारी भी रिकॉर्ड में रखी जा सकती है।

3 of 5 किरायेदार को घर देने जा रही हैं? - फोटो : Amar Ujala

किराया समझौता जरूर बनवाएं

घर किराए पर देने से पहले किरायेदार के साथ लिखित किराया समझौता जरूर करें। इसमें किराया कितना होगा, सिक्योरिटी कितनी है, किराए की तारीख क्या होगी और घर से जुड़ी दूसरी जरूरी शर्तें क्या हैं, यह साफ लिखा होना चाहिए। दोनों पक्षों के पास समझौते की एक-एक कॉपी रहनी चाहिए।

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पुलिस वेरिफिकेशन की जानकारी रखें

किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कई जगह स्थानीय नियमों और पुलिस व्यवस्था के हिसाब से किरायेदार की जानकारी पुलिस को देने या वेरिफिकेशन कराने की प्रक्रिया होती है। इसलिए घर किराए पर देने से पहले अपने इलाके में लागू नियमों की जानकारी जरूर लें।

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