रेलवे ट्रैक के किनारे लगे छोटे बोर्ड और नंबर क्या बताते हैं? सफर में दिखें तो समझें मतलब

रेलवे ट्रैक के किनारे लगे छोटे बोर्ड और नंबर का क्या मतलब होता है? - फोटो : Amar Ujala AI

Railway Trackside Boards: ट्रेन में सफर करते समय आपने देखा होगा कि पटरियों के किनारे अलग-अलग तरह के छोटे बोर्ड लगे रहते हैं? कई बोर्ड पर नंबर लिखे होते हैं, तो कुछ पर अक्षर या छोटे संकेत दिखाई देते हैं।





पर लोग इनका मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे के संचालन में इन संकेतों की अहम भूमिका होती है? तो चलिए जानते हैं रेलवे ट्रैक के किनारे लगे छोटे बोर्ड और नंबर क्या बताते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...