रेलवे ट्रैक के किनारे लगे छोटे बोर्ड और नंबर क्या बताते हैं? सफर में दिखें तो समझें मतलब

Railway Trackside Boards: ट्रेन में सफर करते समय आपने देखा होगा कि पटरियों के किनारे अलग-अलग तरह के छोटे बोर्ड लगे रहते हैं? कई बोर्ड पर नंबर लिखे होते हैं, तो कुछ पर अक्षर या छोटे संकेत दिखाई देते हैं।
पर लोग इनका मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे के संचालन में इन संकेतों की अहम भूमिका होती है? तो चलिए जानते हैं रेलवे ट्रैक के किनारे लगे छोटे बोर्ड और नंबर क्या बताते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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रेलवे ट्रैक के किनारे लगे छोटे बोर्ड और नंबर का क्या मतलब होता है?
- फोटो : AdobeStock
रेलवे ट्रैक के किनारे लगे छोटे बोर्ड और नंबर क्या बताते हैं?
किलोमीटर और माइल पोस्ट
- ट्रैक के किनारे लगे कई बोर्ड रेलवे लाइन की दूरी बताते हैं
- इन पर किलोमीटर संख्या लिखी होती है
- इससे पता चलता है कि संबंधित स्थान कितनी दूरी पर है
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रेलवे ट्रैक के किनारे लगे छोटे बोर्ड और नंबर का क्या मतलब होता है?
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- रेलवे के कर्मचारी ट्रैक के किसी हिस्से की पहचान के लिए इन किलोमीटर संकेतों का इस्तेमाल कर सकते हैं
- उदाहरण के लिए, किसी बोर्ड पर 120 लिखा है तो वह उस रेलवे लाइन के किलोमीटर नंबर को दर्शा सकता है
- हालांकि, इसे ट्रेन की स्पीड या स्टेशन से बची दूरी समझना सही नहीं है
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रेलवे ट्रैक के किनारे लगे छोटे बोर्ड और नंबर का क्या मतलब होता है?
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छोटे नंबर वाले संकेत क्यों जरूरी हैं?
- रेलवे ट्रैक को अलग-अलग हिस्सों और स्थानों के आधार पर पहचानना जरूरी होता है
- इससे ट्रैक की जांच, रखरखाव और किसी खराबी की सही जगह बताने में मदद मिलती है
- अगर ट्रैक पर कोई समस्या सामने आती है तो कर्मचारी संबंधित किलोमीटर या लोकेशन के आधार पर जगह को चिन्हित कर सकते हैं
- इससे काम को व्यवस्थित तरीके से करने में मदद मिलती है
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रेलवे ट्रैक के किनारे लगे छोटे बोर्ड और नंबर का क्या मतलब होता है?
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लोको पायलट के लिए भी होते हैं संकेत
- ट्रैक के किनारे लगे सभी बोर्ड यात्रियों के लिए नहीं होते
- कई संकेत लोको पायलट और दूसरे रेलवे कर्मचारियों को ध्यान में रखकर लगाए जाते हैं
- इनमें आगे आने वाले सिग्नल, गति प्रतिबंध, लेवल क्रॉसिंग, पुल या दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़े संकेत शामिल हो सकते हैं
- कुछ संकेत ट्रेन चालक को आगे की स्थिति के बारे में पहले से सावधान करते हैं
- इससे ट्रेन संचालन के दौरान जरूरी कार्रवाई समय पर की जा सकती है