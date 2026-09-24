पीएम विश्वकर्मा योजना: कौन है इस योजना के लिए पात्र और कौन नहीं? मिलने वाले लाभ के बारे में भी जानें

PM Vishwakarma Yojana: देश में अलग-अलग वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना भी शामिल है जिसे केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है।





दरअसल, शुरू की गई इस सरकारी योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके काम में मदद देना है। योजना के तहत पात्र लोगों को प्रशिक्षण से लेकर आर्थिक सहायता तक कई तरह के लाभ दिए जाते हैं। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में इसमें मिलने वाले लाभ के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...