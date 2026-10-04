किसी ने आपके नंबर पर यूपीआई रिक्वेस्ट भेजी? अप्रूव करने से पहले हो जाएं सावधान

UPI Collect Request Fraud: डिजिटल दौर में यूपीआई के जरिए पैसों का लेन-देन बेहद आसान हो गया है, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आजकल साइबर ठग लोगों को फंसाने के लिए 'यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट' का सहारा ले रहे हैं। इसमें आपके मोबाइल पर पैसे पाने का झांसा देकर एक नोटिफिकेशन भेजा जाता है, जिस पर अप्रूव करते ही आपके खाते से पैसे कट जाते हैं।
अक्सर लोग जल्दबाजी में बिना देखे अपना यूपीआई पिन दर्ज कर देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस तरह के डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं यूपीआई रिक्वेस्ट को अप्रूव करने से जुड़े जरूरी सुरक्षा नियम।
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पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन की आवश्यकता नहीं होती
- फोटो : AI
पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन की आवश्यकता नहीं होती
- सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि किसी से पैसे प्राप्त करने या अपने खाते में पैसे लेने के लिए यूपीआई पिन की आवश्यकता नहीं होती है।
- यूपीआई पिन की आवश्यकता सिर्फ तब होती है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे भेज रहे हों या अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहे हों।
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कलेक्ट रिक्वेस्ट का मैसेज ध्यान से पढ़ें
- फोटो : एआई जनरेटेड
कलेक्ट रिक्वेस्ट का मैसेज ध्यान से पढ़ें
- जब भी आपको किसी अनजान व्यक्ति या नंबर से यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट आए, तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।
- उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि पैसे आपके खाते में आ रहे हैं या कट रहे हैं।
- अगर कोई खाते में पैसे आने का झांसा देकर पिन डालने को कह रहा है, तो तुरंत उस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दें।
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अनजान नंबरों से झांसे में न आएं
- फोटो : अमर उजाला
अनजान नंबरों से झांसे में न आएं
- ठग अक्सर लॉटरी, कैशबैक या किसी पुरानी वस्तु को खरीदने के नाम पर लोगों को कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं।
- वे फोन पर आपको बातों में उलझाकर रिक्वेस्ट अप्रूव करने को कहते हैं।
- किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने पेमेंट एप पर जाकर कोई पिन न डालें।
धोखाधड़ी होने पर तुरंत साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं
- अगर धोखे से आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, तो बिना समय गंवाए तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और यूपीआई एप पर फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज करें।
- इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके या उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कराएं।