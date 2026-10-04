पीएम किसान योजना: क्या महिला किसान भी ले सकती हैं इस योजना का लाभ? जानें नियम

PM Kisan Yojana Female Farmer Eligibility: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए चलाई जा रही एक बेहद लोकप्रिय सरकारी योजना है। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या महिला किसान भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं या यह केवल पुरुषों के लिए है। सरकार के नियमों के अनुसार महिला किसान भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं, बशर्ते वे योजना की सभी शर्तें पूरी करती हों। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि इसके क्या नियम हैं।
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महिला किसानों के नाम पर जमीन का होना है सबसे जरूरी
- पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहली और मुख्य शर्त यह है कि कृषि योग्य भूमि महिला के नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
- अगर जमीन परिवार के किसी पुरुष सदस्य के नाम पर है, तो सिर्फ महिला होने के आधार पर योजना की किस्त नहीं मिलेगी।
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एक परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य को मिलेगा लाभ
- सरकारी नियमों के मुताबिक एक किसान परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे) में से कोई एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है।
- अगर पति पहले से ही 6,000 रुपये की किस्त पा रहे हैं, तो पत्नी के नाम अलग से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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टैक्स देने वाली या सरकारी नौकरीपेशा महिलाएं अपात्र
- अगर कोई महिला किसान या उनके पति आयकर भरते हैं, तो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- इसके अलावा संवैधानिक पदों पर बैठी महिलाएं, सरकारी कर्मचारी या 10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाली पूर्व पेंशनभोगी महिलाएं भी योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं।
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ई-केवाईसी और बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य
- लाभार्थी महिला किसानों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना और बैंक खाते का आधार व डीबीटी से लिंक होना आवश्यक है।
- अगर किसी पात्र लाभार्थी का ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग पूरा नहीं है तो योजना के 2,000 रुपये की किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी।