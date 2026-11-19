Ayushman Card: भारत सरकार कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है जिनके जरिए वो अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम करती है। अगर आप भी सरकार की किसी योजना के लिए पात्र हैं तो आप उससे जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ही ले लीजिए।





इस योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं और फिर आप इस कार्ड से अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वे कौन लोग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बन सकता है और किन लोगों का नहीं। आप अगली स्लाइड्स में आयुष्मान कार्ड की पात्रता के बारे में जान सकते हैं...