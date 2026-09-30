घर के एमसीबी पर अलग-अलग नंबर क्यों लिखे होते हैं? किस स्विच से कौन सा हिस्सा जुड़ा है ऐसे समझें

घर की MCB पर लिखे नंबर्स का मतलब क्या होता है? - फोटो : Amar Ujala AI

अगर आपके घर में बिजली का एमसीबी बॉक्स लगा है, तो आपने देखा होगा कि उसके अलग-अलग स्विच के पास नंबर या नाम लिखे होते हैं?





कई लोग इन्हें देखकर सोचते हैं कि आखिर इन नंबरों का मतलब क्या है और कौन सा एमसीबी घर के किस हिस्से की बिजली को नियंत्रित करता है। वहीं, कई लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये नंबर्स क्यों होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...