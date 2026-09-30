घर के एमसीबी पर अलग-अलग नंबर क्यों लिखे होते हैं? किस स्विच से कौन सा हिस्सा जुड़ा है ऐसे समझें

अगर आपके घर में बिजली का एमसीबी बॉक्स लगा है, तो आपने देखा होगा कि उसके अलग-अलग स्विच के पास नंबर या नाम लिखे होते हैं?
कई लोग इन्हें देखकर सोचते हैं कि आखिर इन नंबरों का मतलब क्या है और कौन सा एमसीबी घर के किस हिस्से की बिजली को नियंत्रित करता है। वहीं, कई लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये नंबर्स क्यों होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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घर की MCB पर लिखे नंबर्स का मतलब क्या होता है?
- फोटो : AI Generated
क्यों लगाई जाती है एमसीबी?
- दरअसल, एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट जैसी स्थितियों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है
- एमसीबी ट्रिप होने पर संबंधित सर्किट की बिजली सप्लाई अपने आप बंद हो सकती है
- इससे वायरिंग में अत्यधिक करंट के कारण होने वाले नुकसान का जोखिम कम होता है
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घर की MCB पर लिखे नंबर्स का मतलब क्या होता है?
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एमसीबी पर दिए नंबर का क्या मतलब होता है?
- जान लें कि एमसीबी पर लिखे नंबर हमेशा पूरे घर के किसी कमरे का तय कोड नहीं होते
- कई घरों में इलेक्ट्रीशियन अलग-अलग सर्किट की पहचान के लिए नंबर देते हैं
- मसलन, किसी एमसीबी के पास 1, 2, 3 या 4 लिखा हो सकता है
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घर की MCB पर लिखे नंबर्स का मतलब क्या होता है?
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- इनका मतलब यह हो सकता है कि संबंधित एमसीबी किसी खास सर्किट से जुड़ा है
- हालांकि, नंबर का वास्तव में अर्थ घर की वायरिंग और एमसीबी बॉक्स में की गई लेबलिंग पर निर्भर करता है
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घर की MCB पर लिखे नंबर्स का मतलब क्या होता है?
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- कुछ घरों में नंबर की जगह लाइट, फैन, सॉकेट, एसी, गीजर जैसे नाम भी लिखे होते हैं
- इससे यह समझना आसान होता है कि कौन सा एमसीबी किस तरह के लोड या सर्किट से जुड़ा है