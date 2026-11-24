Today Bank Holiday: कभी न कभी किसी न किसी काम के लिए लोगों को बैंक जाना ही पड़ता है। वैसे तो बैंक से जुड़े अधिकतर काम अब ऑनलाइन ही हो जाते हैं, लेकिन कुछ कामों के लिए अपने बैंक की शाखा में जाना ही पड़ जाता है।
जैसे- अगर आप आज यानी 24 नवंबर 2026 को मंगलवार के दिन किसी जरूरी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो जरा रुकिए। क्योंकि आज कई शहरों में बैंकों की छुट्टी है। ऐसे में आपको दिक्कत न हो। इसलिए पहले ही ये चेक कर लें कि कहां बैंक आज खुले हैं और कहां बंद हैं। आप अगली स्लाइड्स में बैंकों की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...
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आज बैंक खुले हैं क्या?
- फोटो : Adobe Stock
आज बैंक खुले हैं या बंद हैं?
- आज गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा और रहस पूर्णिमा है
- इसलिए आज कई शहरों में बैंक बंद हैं
- जबकि, कई शहरों में बैंक खुले हैं
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आज बैंक खुले हैं क्या?
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किन-किन शहरों में आज बैंक बंद हैं?
- उत्तर प्रदेश, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई
- बेलापुर, नागपुर, कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल
- रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, देहरादून, शिमला
- जम्मू, श्रीनगर, आइजोल, ईटानगर और कोहिमा
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आज बैंक खुले हैं क्या?
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कहां-कहां आज बैंक खुले रहेंगे?
- बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना और गुवाहाटी जैसे बाकी शहरों में रोजाना की तरह बैंक खुले रहेंगे
- यहां पर रोजाना की तरह आप बैंक जाकर अपना काम करवा सकते हैं
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आज बैंक खुले हैं क्या?
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कल बैंक खुले रहेंगे?
- हां, कल बैंक खुले रहेंगे
- कल किसी भी तरह का कोई अवकाश नहीं है, इसलिए देश के सभी बैंक कल खुले रहेंगे