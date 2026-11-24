Today Bank Holiday: कभी न कभी किसी न किसी काम के लिए लोगों को बैंक जाना ही पड़ता है। वैसे तो बैंक से जुड़े अधिकतर काम अब ऑनलाइन ही हो जाते हैं, लेकिन कुछ कामों के लिए अपने बैंक की शाखा में जाना ही पड़ जाता है।





जैसे- अगर आप आज यानी 24 नवंबर 2026 को मंगलवार के दिन किसी जरूरी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो जरा रुकिए। क्योंकि आज कई शहरों में बैंकों की छुट्टी है। ऐसे में आपको दिक्कत न हो। इसलिए पहले ही ये चेक कर लें कि कहां बैंक आज खुले हैं और कहां बंद हैं। आप अगली स्लाइड्स में बैंकों की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...