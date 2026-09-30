क्यूआर कोड देखकर तुरंत पेमेंट कर देते हैं? पैसे भेजने से पहले ये एक चीज जरूर चेक करें

1 of 5 QR कोड से पैसे भेजने में न करें जल्दबाजी - फोटो : एआई







Link Copied



आजकल दुकान से लेकर ऑनलाइन खरीदारी तक, क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करना बेहद आम हो गया है। बस मोबाइल निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और कुछ ही सेकंड में पेमेंट हो जाता है। यही आसानी कई बार परेशानी की वजह भी बन सकती है। अगर आपने बिना देखे पेमेंट कर दिया और पैसे किसी दूसरे अकाउंट में चले गए तो बाद में मामला संभालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगली बार क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद पेमेंट करने से पहले एक छोटी सी चीज जरूर चेक करें। वह है सामने वाले का नाम। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 जल्द आएगा गूगल का नया वेरिफिकेशन सिस्टम - फोटो : एआई जनरेटेड

क्यूआर कोड स्कैन करते ही क्या देखें?

जब आप किसी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो पेमेंट करने से पहले स्क्रीन पर रिसीवर यानी पैसे पाने वाले का नाम दिखाई देता है। पेमेंट की रकम डालने के बाद भी इस जानकारी को देखा जा सकता है। पैसे भेजने से पहले यह जरूर जांच लें कि नाम उसी व्यक्ति, दुकान या संस्था का है, जिसे आप पैसे भेजना चाहते हैं। अगर नाम देखकर आपको शक हो रहा है या नाम बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है तो तुरंत पेमेंट न करें। पहले सामने वाले व्यक्ति से क्यूआर कोड की दोबारा पुष्टि कर लें।

3 of 5 QR कोड स्कैम - फोटो : अमर उजाला

सिर्फ क्यूआर कोड देखकर भरोसा न करें

क्यूआर कोड सिर्फ एक तस्वीर की तरह दिखाई देता है, इसलिए उसे देखकर यह पता लगाना आसान नहीं होता कि पेमेंट आखिर किस अकाउंट में जाएगा। यही वजह है कि स्कैन करने के बाद पेमेंट स्क्रीन पर दिखने वाली जानकारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खासकर किसी अनजान व्यक्ति, सोशल मीडिया पर मिले क्यूआर कोड या किसी मैसेज के जरिए भेजे गए क्यूआर कोड पर पेमेंट करते समय ज्यादा सावधानी रखें।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 इस क्यूआर को करना होगा स्कैन। - फोटो : अमर उजाला

पेमेंट से पहले रकम भी जांचें

नाम के साथ-साथ पेमेंट की रकम भी एक बार जरूर देख लें। कई बार जल्दबाजी में गलत रकम दर्ज हो सकती है। पेमेंट बटन दबाने से पहले नाम और रकम दोनों की जांच करने में कुछ सेकंड ही लगते हैं, लेकिन इससे गलती होने का खतरा कम हो सकता है। एक और जरूरी बात यह है कि पैसे पाने के लिए आमतौर पर आपको अपना यूपीआई पिन डालकर पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती।

विज्ञापन