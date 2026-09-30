बात काम की: गाड़ी की नंबर प्लेट टूट जाए तो कैसे घर बैठे मंगवाएं दूसरी प्लेट? यहां जानें तरीका

हम जब भी गाड़ी चलाते हैं तो हम एक बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि हमारी गाड़ी के कागज पूरे हैं या नहीं। ऐसा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप गाड़ी के कागज पूरे नहीं रखते हैं, तो आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है। इसी तरह गाड़ी की नंबर प्लेट का भी ध्यान रखना जरूरी है।





दरअसल, अगर आपकी कार या बाइक की नंबर प्लेट टूट गई है या दुर्घटना में प्लेट खराब हो गई है, तो इसे ऐसे ही लगाकर गाड़ी चलाते रहना सही नहीं है। क्योंकि ऐसे में आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है। तो चलिए जानते हैं आप कैसे घर बैठे ही अपनी गाड़ी की नई नंबर प्लेट प्राप्त कर सकते हैं। आप आगे इसका तरीका जान सकते हैं...