बात काम की: गाड़ी की नंबर प्लेट टूट जाए तो कैसे घर बैठे मंगवाएं दूसरी प्लेट? यहां जानें तरीका

हम जब भी गाड़ी चलाते हैं तो हम एक बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि हमारी गाड़ी के कागज पूरे हैं या नहीं। ऐसा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप गाड़ी के कागज पूरे नहीं रखते हैं, तो आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है। इसी तरह गाड़ी की नंबर प्लेट का भी ध्यान रखना जरूरी है।
दरअसल, अगर आपकी कार या बाइक की नंबर प्लेट टूट गई है या दुर्घटना में प्लेट खराब हो गई है, तो इसे ऐसे ही लगाकर गाड़ी चलाते रहना सही नहीं है। क्योंकि ऐसे में आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है। तो चलिए जानते हैं आप कैसे घर बैठे ही अपनी गाड़ी की नई नंबर प्लेट प्राप्त कर सकते हैं। आप आगे इसका तरीका जान सकते हैं...
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गाड़ी की नंबर प्लेट घर पर कैसे मंगवाएं?
- फोटो : Adobe Stock
घर बैठे कैसे करें मंगवाएं नई नंबर प्लेट?
स्टेप नंबर 1
- नई नंबर प्लेट मंगवाने लिए आपको सबसे पहले इस आधिकारिक वेबसाइट https://bookmyhsrp.com/ पर जाना होता है
- फिर यहां पर आपको High Security Registration Plate with Colour Sticker वाले ऑप्शन को चुनना है
- इसके बाद आपको अपनी गाड़ी की कुछ जानकारियां भरनी हैं
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गाड़ी की नंबर प्लेट घर पर कैसे मंगवाएं?
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स्टेप नंबर 2
- फिर आपको जानकारी में अपना राज्य भरना है और इसके बाद गाड़ी का नंबर भरना है
- साथ ही आपको यहां पर गाड़ी का चेसिस नंबर भी भरना है
- अब जब आप सारी जानकारी भर चुके हैं तो आपको ये चुनना होता है कि आपको नंबर प्लेट कहां मंगवानी है
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गाड़ी की नंबर प्लेट घर पर कैसे मंगवाएं?
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स्टेप नंबर 3
- नंबर प्लेट आप कहां मंगवाना चाहते हैं, इसके लिए आपको दो विकल्प मिलते हैं
- पहला आप नंबर प्लेट अपने घर पर मंगवा सकते हैं
- जबकि, दूसरे विकल्प के तहत आप अपनी नंबर प्लेट को अपने नजदीकी शोरूम में मंगवा सकते हैं
- नंबर प्लेट की डिलीवरी लोकेशन चुनने के बाद आपको ऑनलाइन फीस भरनी है
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स्टेप नंबर 4
- आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड आदि के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं
- अब आखिर में सबमिट पर क्लिक करना है जिसके बाद आपका ऑर्डर पूरा हो जाता है
- फिर कुछ दिनों के भीतर आपके पास आपकी गाड़ी की नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आ जाती है