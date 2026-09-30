फ्रिज में गर्म खाना रखते हैं? ये गलती पड़ सकती है भारी, आज से याद रखें ये आसान नियम

1 of 4 खाना बनते ही फ्रिज में रख देते हैं? - फोटो : एआई







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घर में खाना बच जाए तो अक्सर लोग उसे गर्म ही फ्रिज में रख देते हैं। खासकर जब रात में खाना बचा हो और सुबह के लिए उसे संभालकर रखना हो। लेकिन खाना बहुत ज्यादा गर्म होने पर उसे सीधे फ्रिज में रखना सही तरीका नहीं है। इससे फ्रिज को उसे ठंडा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। साथ ही, फ्रिज के अंदर कुछ समय के लिए तापमान भी बढ़ सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 4 खाना बनते ही फ्रिज में रख देते हैं? - फोटो : AI Generated

खाना कितना ठंडा होने दें?

इसका मतलब यह नहीं है कि पका हुआ खाना घंटों तक बाहर रखा जाए। खाना पकने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए सामान्य तापमान पर आने दें और फिर फ्रिज में रख दें। खासकर बड़ी मात्रा में रखे खाने को एक ही बड़े बर्तन में रखने के बजाय छोटे और कम गहरे डिब्बों में बांटकर रखना बेहतर रहता है। इससे खाना जल्दी ठंडा होने में मदद मिलती है।

3 of 4 फ्रिज इस्तेमाल करते समय इन बातों को न करें नजरअंदाज - फोटो : एआई जनरेटेड

बहुत गर्म खाना सीधे फ्रिज में क्यों न रखें?

अगर बहुत गर्म बर्तन सीधे फ्रिज में रख दिया जाए तो उसके आसपास का तापमान कुछ समय के लिए बढ़ सकता है। इससे पास में रखे दूसरे खाने पर भी असर पड़ सकता है। फ्रिज को अंदर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ज्यादा देर तक काम करना पड़ सकता है। एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है। गर्म खाना बाहर रखकर बहुत देर तक ठंडा होने का इंतजार करना भी सही नहीं है। पका हुआ खाना लंबे समय तक सामान्य कमरे के तापमान पर पड़ा रहे तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है।

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