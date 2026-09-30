पीएफ अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना क्यों जरूरी? यहां जानें कारण और खाते में ई-नॉमिनेशन भरने का तरीका

नौकरी करने वाले लोगों के लिए हर महीने मिलने वाली सैलरी काफी अहम होती है। इसी कमाई से घर का खर्च चलता है और भविष्य के लिए बचत भी की जाती है। नौकरीपेशा लोगों के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।





ईपीएफओ के तहत कर्मचारी का पीएफ खाता होता है। इस खाते में कर्मचारी की सैलरी से हर महीने एक निश्चित राशि जमा होती है। कंपनी की ओर से भी कर्मचारी के पीएफ खाते में योगदान किया जाता है और फिर इस पर सालाना ब्याज भी मिलता है। इन सबके बीच पीएफ खाताधारक को ई-नॉमिनेशन पूरा करवाना अनिवार्य होता है। अगर आपने ये नहीं करवाया है तो आप यहां जान सकते हैं कि आप नॉमिनेशन कैसे फाइल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ई-नॉमिनेशन भरने का तरीका...