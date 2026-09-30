पीएफ अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना क्यों जरूरी? यहां जानें कारण और खाते में ई-नॉमिनेशन भरने का तरीका

नौकरी करने वाले लोगों के लिए हर महीने मिलने वाली सैलरी काफी अहम होती है। इसी कमाई से घर का खर्च चलता है और भविष्य के लिए बचत भी की जाती है। नौकरीपेशा लोगों के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
ईपीएफओ के तहत कर्मचारी का पीएफ खाता होता है। इस खाते में कर्मचारी की सैलरी से हर महीने एक निश्चित राशि जमा होती है। कंपनी की ओर से भी कर्मचारी के पीएफ खाते में योगदान किया जाता है और फिर इस पर सालाना ब्याज भी मिलता है। इन सबके बीच पीएफ खाताधारक को ई-नॉमिनेशन पूरा करवाना अनिवार्य होता है। अगर आपने ये नहीं करवाया है तो आप यहां जान सकते हैं कि आप नॉमिनेशन कैसे फाइल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ई-नॉमिनेशन भरने का तरीका...
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PF खाते में नॉमिनी कैसे जोड़ें?
- फोटो : Adobe Stock
कैसे पीएफ खाते में नॉमिनेशन फाइल करें?
पहला स्टेप
- आप ई-नॉमिनेशन ऑनलाइन कर सकते हैं
- इसके लिए आपको ईपीएफओ की इस आधिकारिक वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाना होगा
- यहां अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें
- इसके बाद मोबाइल नंबर पर आए मैसेज के जरिए लॉगिन की प्रक्रिया पूरी करें
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PF खाते में नॉमिनी कैसे जोड़ें?
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दूसरा स्टेप
- लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर E-Nomination से जुड़ा पॉप-अप दिखाई दे सकता है
- अगर ऐसा नहीं होता है तो Manage सेक्शन में जाकर E-Nomination विकल्प चुनें
- इसके बाद Provide Details टैब में जाएं और Save पर क्लिक करें
- अब Family Declaration को अपडेट करने के लिए Yes विकल्प चुनना होगा
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तीसरा स्टेप
- इसके बाद Add Family Details पर क्लिक करें
- आगे बढ़ने पर Nomination Details का विकल्प मिलेगा
- यहां आपको नॉमिनी से जुड़ी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी
- इसमें आधार नंबर, नाम और पता जैसी जानकारी शामिल है
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चौथा स्टेप
- जानकारी भरने के बाद E-Sign विकल्प पर क्लिक करें
- इसके बाद आधार नंबर दर्ज करना होगा
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके प्रक्रिया पूरी करें
- इस तरह पीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकती है