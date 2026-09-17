क्या किसी सार्वजनिक जगह पर पुलिसकर्मी आपका फोन चेक कर सकते हैं? जानें कानून क्या कहता है

Police Phone Checking Rules India: अक्सर रास्तों, चौराहों या किसी सार्वजनिक जगह पर पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी आम लोगों से उनका मोबाइल फोन मांगने या उसे चेक करने लगते हैं। कई बार लोग डर के मारे अपना फोन पुलिस के हवाले कर देते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि कानूनन किसी पुलिसकर्मी को बिना किसी ठोस वजह या कोर्ट के वारंट के आपका मोबाइल चेक करने का कोई अधिकार नहीं है?
भारतीय संविधान और कानून हर नागरिक को निजता का अधिकार देता है। आपके मोबाइल में मौजूद फोटो, चैट और पर्सनल डेटा आपकी निजी संपत्ति हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि फोन चेकिंग पर कानून और आपके अधिकार क्या कहते हैं।
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निजता का मौलिक अधिकार
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निजता का मौलिक अधिकार
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को निजता का मौलिक अधिकार प्राप्त है।
- सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार, आपका मोबाइल फोन आपकी निजी जिंदगी का हिस्सा है।
- इसलिए बिना आपकी सहमति के कोई भी पुलिसकर्मी आपका फोन अनलॉक या चेक नहीं करा सकता।
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किस स्थिति में पुलिस कर सकती है फोन की जांच?
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किस स्थिति में पुलिस कर सकती है फोन की जांच?
- पुलिस सिर्फ तभी आपका फोन जांच सकती है जब आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो, आप किसी गंभीर अपराध के संदिग्ध हों या पुलिस के पास सर्च वारंट हो।
- इसके अलावा अगर कोई आपातकालीन स्थिति या राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, तभी पुलिस अधिकारी नियमानुसार फोन की जांच कर सकते हैं।
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रैंडम चेकिंग के नाम पर जबरदस्ती करना गैर-कानूनी
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रैंडम चेकिंग के नाम पर जबरदस्ती करना गैर-कानूनी
- रास्ते में साधारण चेकिंग या नो-पार्किंग जैसी मामूली घटनाओं के दौरान पुलिसकर्मी किसी का भी फोन नहीं मांग सकते।
- न ही वे आपकी पर्सनल व्हाट्सएप चैट, फोटो गैलरी या सोशल मीडिया ऐप्स खोलकर देखने के लिए दबाव बना सकते हैं।
- ऐसा करना सीधे तौर पर अधिकारों का उल्लंघन है।
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फोन मांगने पर क्या करें और कैसे शिकायत दर्ज कराएं?
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फोन मांगने पर क्या करें और कैसे शिकायत दर्ज कराएं?
- अगर कोई पुलिसकर्मी बिना ठोस कारण जबरन फोन मांगे, तो विनम्रता से फोन देने का कानूनी कारण पूछें और सर्च वारंट की मांग करें।
- अगर पुलिसकर्मी जबरजस्ती करे, तो उसका नाम व बैच नंबर नोट कर लें।
- आप घटना का वीडियो बनाकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एसपी ऑफिस या ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।