क्या किसी सार्वजनिक जगह पर पुलिसकर्मी आपका फोन चेक कर सकते हैं? जानें कानून क्या कहता है

Police Phone Checking Rules India: अक्सर रास्तों, चौराहों या किसी सार्वजनिक जगह पर पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी आम लोगों से उनका मोबाइल फोन मांगने या उसे चेक करने लगते हैं। कई बार लोग डर के मारे अपना फोन पुलिस के हवाले कर देते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि कानूनन किसी पुलिसकर्मी को बिना किसी ठोस वजह या कोर्ट के वारंट के आपका मोबाइल चेक करने का कोई अधिकार नहीं है?





भारतीय संविधान और कानून हर नागरिक को निजता का अधिकार देता है। आपके मोबाइल में मौजूद फोटो, चैट और पर्सनल डेटा आपकी निजी संपत्ति हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि फोन चेकिंग पर कानून और आपके अधिकार क्या कहते हैं।