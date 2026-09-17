तौलिया धोने के बाद भी पानी नहीं सोखता? खराब क्वालिटी नहीं, ये हो सकती है वजह

1 of 6 बार-बार धोने के बाद भी तौलिया बेकार लगने लगा? - फोटो : AI







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तौलिया रोज इस्तेमाल होने वाली उन चीजों में से है, जिसे हम नहाने के बाद शरीर सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तौलिया देखने में बिल्कुल साफ होता है और उसे धोने के बाद अच्छी खुशबू भी आती है फिर भी वह पानी ठीक से नहीं सोखता। ऐसे में ज्यादातर लोगों को लगता है कि तौलिया पुराना हो गया है या उसकी क्वालिटी ही खराब है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो आज की इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि तौलिए को कैसे धोना चाहिए, जिससे वह दोबारा से कारगर स्थिति में आ सके। आइए जानते हैं।

2 of 6 बार-बार धोने के बाद भी तौलिया बेकार लगने लगा? - फोटो : instagram

डिटर्जेंट की ज्यादा मात्रा बन सकती है वजह

तौलिया धोते समय जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट डालना उसकी पानी सोखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। डिटर्जेंट का कुछ हिस्सा अगर कपड़े के रेशों में रह जाए तो समय के साथ उन पर परत जम सकती है। इससे तौलिये के रेशे पानी को पहले की तरह आसानी से सोख नहीं पाते। इसलिए कपड़े ज्यादा गंदे न हों तो भी उसमें जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट डालने से बचना चाहिए।

3 of 6 बार-बार धोने के बाद भी तौलिया बेकार लगने लगा? - फोटो : freepik

फैब्रिक सॉफ्टनर से भी हो सकती है दिक्कत

तौलिये को मुलायम और खुशबूदार बनाने के लिए कई लोग फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करते हैं। इससे तौलिया छूने में ज्यादा मुलायम लग सकता है, लेकिन कुछ सॉफ्टनर कपड़े के रेशों पर एक कोटिंग छोड़ सकते हैं। तौलिये में यह परत पानी को रेशों तक पहुंचने से रोक सकती है। यही वजह है कि बहुत ज्यादा सॉफ्टनर इस्तेमाल करने के बाद तौलिया मुलायम तो लगता है, लेकिन पानी कम सोखता है।

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तौलिया सुखाने का तरीका भी है जरूरी

तौलिये को धोने के बाद उसे ऐसी जगह फैलाकर सुखाना चाहिए जहां हवा अच्छी तरह लग सके। अगर तौलिया लंबे समय तक नमी में पड़ा रहे या ठीक से सूखे नहीं तो उसमें बदबू आने के साथ उसकी ताजगी भी कम हो सकती है। तौलिये को बहुत ज्यादा देर तक गीला छोड़ने के बजाय धोने के बाद तुरंत सुखाना बेहतर रहता है।

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