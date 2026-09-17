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तौलिया धोने के बाद भी पानी नहीं सोखता? खराब क्वालिटी नहीं, ये हो सकती है वजह

Thu, 17 Sep 2026 02:52 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 17 Sep 2026 02:52 PM IST
सार

Towel Stop Absorbing: तौलिया धोने के बाद भी अगर शरीर का पानी ठीक से नहीं सोख रहा है तो हर बार इसकी वजह तौलिये की खराब क्वालिटी नहीं होती। कई बार ज्यादा डिटर्जेंट, फैब्रिक सॉफ्टनर और गलत तरीके से सुखाने की वजह से तौलिये के रेशों पर परत जम जाती है, जिससे उसकी पानी सोखने की क्षमता कम हो सकती है।
 

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Why Does Your Towel Stop Absorbing Water After Washing
बार-बार धोने के बाद भी तौलिया बेकार लगने लगा? - फोटो : AI

तौलिया रोज इस्तेमाल होने वाली उन चीजों में से है, जिसे हम नहाने के बाद शरीर सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तौलिया देखने में बिल्कुल साफ होता है और उसे धोने के बाद अच्छी खुशबू भी आती है फिर भी वह पानी ठीक से नहीं सोखता। ऐसे में ज्यादातर लोगों को लगता है कि तौलिया पुराना हो गया है या उसकी क्वालिटी ही खराब है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो आज की इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि तौलिए को कैसे धोना चाहिए, जिससे वह दोबारा से कारगर स्थिति में आ सके। आइए जानते हैं।

Why Does Your Towel Stop Absorbing Water After Washing
बार-बार धोने के बाद भी तौलिया बेकार लगने लगा? - फोटो : instagram

डिटर्जेंट की ज्यादा मात्रा बन सकती है वजह
तौलिया धोते समय जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट डालना उसकी पानी सोखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। डिटर्जेंट का कुछ हिस्सा अगर कपड़े के रेशों में रह जाए तो समय के साथ उन पर परत जम सकती है। इससे तौलिये के रेशे पानी को पहले की तरह आसानी से सोख नहीं पाते। इसलिए कपड़े ज्यादा गंदे न हों तो भी उसमें जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट डालने से बचना चाहिए।

Why Does Your Towel Stop Absorbing Water After Washing
बार-बार धोने के बाद भी तौलिया बेकार लगने लगा? - फोटो : freepik

फैब्रिक सॉफ्टनर से भी हो सकती है दिक्कत
तौलिये को मुलायम और खुशबूदार बनाने के लिए कई लोग फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करते हैं। इससे तौलिया छूने में ज्यादा मुलायम लग सकता है, लेकिन कुछ सॉफ्टनर कपड़े के रेशों पर एक कोटिंग छोड़ सकते हैं। तौलिये में यह परत पानी को रेशों तक पहुंचने से रोक सकती है। यही वजह है कि बहुत ज्यादा सॉफ्टनर इस्तेमाल करने के बाद तौलिया मुलायम तो लगता है, लेकिन पानी कम सोखता है।

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बार-बार धोने के बाद भी तौलिया बेकार लगने लगा? - फोटो : AI

तौलिया सुखाने का तरीका भी है जरूरी
तौलिये को धोने के बाद उसे ऐसी जगह फैलाकर सुखाना चाहिए जहां हवा अच्छी तरह लग सके। अगर तौलिया लंबे समय तक नमी में पड़ा रहे या ठीक से सूखे नहीं तो उसमें बदबू आने के साथ उसकी ताजगी भी कम हो सकती है। तौलिये को बहुत ज्यादा देर तक गीला छोड़ने के बजाय धोने के बाद तुरंत सुखाना बेहतर रहता है।

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बार-बार धोने के बाद भी तौलिया बेकार लगने लगा? - फोटो : AI

बहुत ज्यादा गर्मी भी ठीक नहीं
तौलिये को जरूरत से ज्यादा तेज गर्मी में सुखाने या बार-बार बहुत ज्यादा तापमान पर सुखाने से कपड़े के रेशों पर असर पड़ सकता है। इसलिए तौलिये को नॉर्मल तरीके से अच्छी तरह हवा लगाकर सुखाना बेहतर है। साथ ही उसे धोते समय कपड़े के लेबल पर दिए निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए।

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