पीएम विश्कर्मा योजना से जुड़ेंगे तो मिलते हैं 500 रुपये समेत कई लाभ, चेक करें क्या आपको मिलेंगे या नहीं

देश में बड़ी संख्या में लोग अपने पारंपरिक हुनर के जरिए रोजी-रोटी कमाते हैं> ऐसे कारीगरों को अपने काम को आगे बढ़ाने और नई तकनीक सीखने में मदद देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना चलाती है।





इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को उनके काम से जुड़ी ट्रेनिंग के साथ कई तरह के फायदे दिए जाते हैं। खास बात यह है कि योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड भी मिलता है। चलिए जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत मिले वाले फायदों के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...