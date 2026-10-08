सावधान: नवरात्रि में ऑनलाइन पूजा सामग्री मंगाते समय किन बातों का ध्यान रखें? एक छोटी सी गलती और लग सकती है चपत

नवरात्रि के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करकरते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : Amar Ujala AI

नवरात्रि के दिनों में घरों और मंदिरों में पूजा-पाठ की तैयारियां तेज हो जाती हैं। पूजा के लिए फूल, चुनरी, कलश, रोली, मौली, धूप, दीपक और दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है। वहीं, सभी लोग इन चीजों को खरीदने के लिए बाजार जाने से बचते हैं, क्योंकि कई लोगों के पास समय भी नहीं हो पाता।





इसलिए कई लोग ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और स्थानीय दुकानों की वेबसाइट या एप से भी पूजा सामग्री को मंगा लेते हैं। ऐसे में ऑनलाइन खरीदारी में सुविधा के साथ कुछ सावधानियां रखना भी जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं आपको इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...