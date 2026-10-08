सावधान: नवरात्रि में ऑनलाइन पूजा सामग्री मंगाते समय किन बातों का ध्यान रखें? एक छोटी सी गलती और लग सकती है चपत

नवरात्रि के दिनों में घरों और मंदिरों में पूजा-पाठ की तैयारियां तेज हो जाती हैं। पूजा के लिए फूल, चुनरी, कलश, रोली, मौली, धूप, दीपक और दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है। वहीं, सभी लोग इन चीजों को खरीदने के लिए बाजार जाने से बचते हैं, क्योंकि कई लोगों के पास समय भी नहीं हो पाता।
इसलिए कई लोग ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और स्थानीय दुकानों की वेबसाइट या एप से भी पूजा सामग्री को मंगा लेते हैं। ऐसे में ऑनलाइन खरीदारी में सुविधा के साथ कुछ सावधानियां रखना भी जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं आपको इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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नवरात्रि के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करकरते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : AI Generated
नवरात्रि का सामान ऑनलाइन मंगवाते समय किन बातों का ध्यान रखें?
दुकानदार असली है या नहीं
- दुकानदार असली है से मतलब है कि आप जिस वेबसाइट या एप से ऑर्डर कर रहे हैं, वो असली है या फेक है
- कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो नकली होते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं
- इसलिए हमेशा विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही ऑर्डर करें
- किसी ऑफर या कैशबैक के चक्कर में किसी भी एप या वेबसाइट से ऑर्डर करने से बचें
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नवरात्रि के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करकरते समय किन बातों का ध्यान रखें?
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पैकिंग की तारीख चेक करें
- अगर ऑनलाइन पूजा के लिए फल, मिठाई, मखाना, सूखे मेवे या कोई दूसरी खाने की चीजें मंगवा रहे हैं
- तो पैकेजिंग और लेबल की जानकारी चेक करें
- प्रोडक्ट की एक्सपायरी जरूर चेक करें
- पैक्ड सामान में पैकिंग की स्थिति, तारीख और उपयोग से जुड़ी जानकारी जरूर पढ़ें
- पैकेट फटा हुआ या संदिग्ध स्थिति में हो तो उसे रिटर्न करवाएं
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नवरात्रि के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करकरते समय किन बातों का ध्यान रखें?
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रिव्यू पढ़ें और सामान की क्वालिटी देखें
- ऑनलाइन पूजा सामग्री खरीदते समय केवल तस्वीर देखकर ऑर्डर न करें
- सबसे पहले यह देखें कि सामान किस दुकानदार द्वारा बेचा जा रहा है
- प्रोडक्ट की रेटिंग और ग्राहकों के लिखे रिव्यू भी पढ़ें
- खासकर उन रिव्यू पर ध्यान दें जिनमें सामान की क्वालिटी के बारे में जानकारी दी गई हो
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नवरात्रि के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करकरते समय किन बातों का ध्यान रखें?
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पेमेंट करते समय ध्यान दें
- अगर आप पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं, तो रुके
- अगर वेबसाइट फेक है, तो आपके साथ ठगी हो सकती है
- इसलिए अगर आप किसी नई वेबसाइट या एप से ऑर्डर कर रहे हैं
- तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं
- इससे अगर वेबसाइट-एप फेक भी होगी, तो आपके पैसे डूबने से बच सकते हैं