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क्या आपको मिल सकता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ? पात्रता से लेकर लाभ तक सबकुछ यहां जाने

Fri, 06 Nov 2026 04:41 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 06 Nov 2026 04:41 PM IST
सार

  • PM Vishwakarma Yojana Eligibility Criteria: पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने के बाद आपको लोन मिलता है
  • इस योजना का लाभ 18 पारंपरिक व्यापारों से जुड़े लोगों को देने का प्रावधान है

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PM Vishwakarma Yojana Eligibility Criteria and benefits kya hai
पीएम विश्वकर्मा योजना। - फोटो : Amar Ujala

PM Vishwakarma Yojana: राज्य सरकारों के अलावा भारत सरकार भी कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है जिसमें से एक स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इसके बाद से ही इस योजना से अब तक एक बड़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है।



ऐसे में अगर आप भी इस पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। पर आपको अपनी पात्रता चेक करनी होती है। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना। - फोटो : Adobe Stock

पीएम विश्वकर्मा योजना से कौन जुड़ सकता है?

इस योजना से सिर्फ 18 पारंपारिक व्यापारों से जुड़े 

  • अगर आप सुनार हैं
  • नाई यानी बाल काटने वाले
  • अगर आप मूर्तिकार हैं
  • जो लोग फिशिंग नेट निर्माता हैं
  • गुड़िया और खिलौना निर्माता
  • टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
  • पत्थर तराशने वाले
  • अगर आप धोबी और दर्जी हैं
PM Vishwakarma Yojana Eligibility Criteria and benefits kya hai
पीएम विश्वकर्मा योजना। - फोटो : Adobe Stock
  • हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
  • मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
  • जो लोग लोहार का काम करते हैं
  • पत्थर तोड़ने वाले
  • जो अस्त्रकार हैं
  • जो नाव निर्माता हैं
  • जो लोग मालाकार हैं
  • जो ताला बनाने वाले हैं
  • जो राजमिस्त्री हैं
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PM Vishwakarma Yojana Eligibility Criteria and benefits kya hai
पीएम विश्वकर्मा योजना। - फोटो : Adobe Stock

पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या फायदे मिलते हैं?

  • पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों को कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है
  • इसके लिए ट्रेनिंग चलने तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
  • आपको टूलकिट प्रोत्साहन राशि 15000 रुपये दिए जाते हैं
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PM Vishwakarma Yojana Eligibility Criteria and benefits kya hai
पीएम विश्वकर्मा योजना। - फोटो : Adobe Stock
  • आपको अपना काम करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन भी दिया जाता है
  • इसमें आपको पहले 1 लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए दिया जाता है
  • आप चाहें तो अलग से 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त लोन 30 महीनों के लिए भी ले सकते हैं
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