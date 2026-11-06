क्या आपको मिल सकता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ? पात्रता से लेकर लाभ तक सबकुछ यहां जाने

PM Vishwakarma Yojana: राज्य सरकारों के अलावा भारत सरकार भी कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है जिसमें से एक स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इसके बाद से ही इस योजना से अब तक एक बड़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है।





ऐसे में अगर आप भी इस पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। पर आपको अपनी पात्रता चेक करनी होती है। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...