काम की बात: रोज मोबाइल फोन चार्ज करने पर महीने में कितनी बिजली खर्च होती है? यहां जानिए

Mobile Charging: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक फोन का इस्तेमाल होता है। कॉलिंग, इंटरनेट, सोशल मीडिया और वीडियो देखने के कारण इसकी बैटरी भी रोज खत्म होती रहती है।





ऐसे में ज्यादातर लोग अपने फोन को रोज चार्ज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना फोन चार्ज करने से महीने में कितनी बिजली खर्च होती है? क्या इसका असर आपके बिजली बिल पर भी पड़ता है? आइए इसके पीछे का पूरा गणित समझते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...