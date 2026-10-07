पीएम विश्वकर्मा योजना: इन कारीगरों को मिल सकता है योजना का लाभ, ट्रेनिंग के साथ मिलते हैं ये 3 बड़े फायदे

PM Vishwakarma Yojana Eligibility: देश में अलग-अलग वर्गों के लोगों के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के जरिए लोगों को आर्थिक मदद के साथ-साथ अपने काम को आगे बढ़ाने का मौका भी मिलता है।





इसी तरह की एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। यह योजना पारंपरिक काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है। अगर आप भी किसी पारंपरिक हुनर से जुड़े हुए हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो पहले यह जानना जरूरी है कि इसमें किन लोगों को शामिल किया गया है। चलिए जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...