फेस्टिव अलर्ट: त्योहारों में एटीएम से कैश निकालते समय किन गलतियों से बचें? यहां जानें वरना हो सकती है दिक्कत

त्योहारों पर एटीएम से कैश निकालते समय किन बातों का ध्यान रखें? - फोटो : Amar Ujala AI

ATM Cash Withdrawal Safety Tips During Festivals: त्योहारों का मौसम शुरू होते ही बाजारों में खरीदारी बढ़ जाती है। मिठाई, कपड़े, पूजा का सामान और दूसरी जरूरतों के लिए लोग बड़ी संख्या में नकद पैसे भी निकालते हैं।





इसी वजह से त्योहारों के दौरान एटीएम पर भी लोगों की आवाजाही बढ़ सकती है। भीड़ और जल्दबाजी में की गई छोटी-सी लापरवाही आपके बैंक खाते के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इसलिए एटीएम से पैसे निकालते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। वरना आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...