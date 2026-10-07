फेस्टिव अलर्ट: त्योहारों में एटीएम से कैश निकालते समय किन गलतियों से बचें? यहां जानें वरना हो सकती है दिक्कत

ATM Cash Withdrawal Safety Tips During Festivals: त्योहारों का मौसम शुरू होते ही बाजारों में खरीदारी बढ़ जाती है। मिठाई, कपड़े, पूजा का सामान और दूसरी जरूरतों के लिए लोग बड़ी संख्या में नकद पैसे भी निकालते हैं।
इसी वजह से त्योहारों के दौरान एटीएम पर भी लोगों की आवाजाही बढ़ सकती है। भीड़ और जल्दबाजी में की गई छोटी-सी लापरवाही आपके बैंक खाते के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इसलिए एटीएम से पैसे निकालते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। वरना आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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त्योहारों पर एटीएम से कैश निकालते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- फोटो : AI Generated
एटीएम से पैसे निकालते समय किन बातों का ध्यान रखें?
एटीएम में किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें
- अगर एटीएम में कार्ड डालने, पिन नंबर डालने या पैसे निकालने में परेशानी हो रही है, तो किसी अनजान व्यक्ति से मदद लेने से बचें
- कई बार ठग मदद करने के बहाने आपका पिन नंबर देख सकते हैं या कार्ड बदलने की कोशिश कर सकते हैं
- अगर कार्ड मशीन में फंस जाए, तो तुरंत अपने बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें
- कभी भी किसी व्यक्ति के बताए नंबर पर कॉल करने से बचें
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त्योहारों पर एटीएम से कैश निकालते समय किन बातों का ध्यान रखें?
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पिन नंबर डालते समय क्या सावधानी बरतें?
- एटीएम मशीन में पिन नंबर डालते समय कीपैड को अपने हाथ से ढक लें
- यह सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि आसपास खड़ा कोई व्यक्ति आपका पिन नंबर देख सकता है
- कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को पिन नंबर न बताएं
- ध्यान रहे कि बैंक कर्मचारी भी आपसे एटीएम पिन नंबर, ओटीपी या कार्ड का सीवीवी नंबर नहीं मांगते
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त्योहारों पर एटीएम से कैश निकालते समय किन बातों का ध्यान रखें?
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एटीएम कार्ड निकालना न भूलें
- दरअसल, कुछ मशीनों में कार्ड पहले बाहर आता है और कुछ एटीएम मशीन में लेन-देन पूरा होने के बाद कार्ड निकालना पड़ता है
- इसलिए कैश मिलने के बाद जल्दबाजी में एटीएम से न निकलें बल्कि,पहले अपना कार्ड जरूर चेक करें
- अगर कार्ड एटीएम में छूट गया है, तो तुरंत वहां जाएं वरना बैंक से संपर्क कर उसे ब्लॉक कराने की प्रक्रिया शुरू करें
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त्योहारों पर एटीएम से कैश निकालते समय किन बातों का ध्यान रखें?
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पैसे गिनने में जल्दबाजी न करें
- एटीएम से पैसे निकलने के बाद रकम और कार्ड को संभालकर रखें
- भीड़ वाली जगह पर खुले में बड़ी रकम गिनने से बचें
- अगर एटीएम से निकली रकम और स्क्रीन या रसीद पर दिखाई गई रकम में अंतर हो, तो तुरंत बैंक को इसकी जानकारी दें