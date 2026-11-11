पीएम विश्वकर्मा योजना में क्यों लाभार्थियों को दिए जाते हैं 15000 रुपये और अलग से लोन? यहां जानें सबकुछ

PM Vishwakarma Yojana Benefits: कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें किसी तरह का सामान या अन्य तरह से लाभार्थियों को लाभ दिए जाते हैं। जबकि, कई योजनाएं ऐसी हैं जिनके जरिए लाभार्थियों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद दी जाती है। इसी क्रम में केंद्र सरकार की एक योजन है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिससे मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े हैं।





क्या आप जानते हैं इस योजना के तहत लाभार्थियों 15000 रुपये और अलग से 3 लाख रुपये तक का लोन भी दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये लाभ किसे और क्यों मिलता है? तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस लाभ के बारे में जान सकते हैं...