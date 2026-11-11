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पीएम विश्वकर्मा योजना में क्यों लाभार्थियों को दिए जाते हैं 15000 रुपये और अलग से लोन? यहां जानें सबकुछ

Wed, 11 Nov 2026 06:47 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 11 Nov 2026 06:47 PM IST
सार

  • PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना से जो भी लाभार्थी जुड़ते हैं उन्हें कई तरह के लाभ दिए जाते हैं
  • इसमें स्टाइपैंड से लेकर लोन जैसे कई तरह के लाभ देने का प्रावधान है

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pm Vishwakarma yojana benefits of 15000 rupees and rs of 3 lakh loan kise milta hai
पीएम विश्वकर्मा योजना में मिलने वाले लाभ क्या हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Vishwakarma Yojana Benefits: कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें किसी तरह का सामान या अन्य तरह से लाभार्थियों को लाभ दिए जाते हैं। जबकि, कई योजनाएं ऐसी हैं जिनके जरिए लाभार्थियों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद दी जाती है। इसी क्रम में केंद्र सरकार की एक योजन है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिससे मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े हैं।



क्या आप जानते हैं इस योजना के तहत लाभार्थियों 15000 रुपये और अलग से 3 लाख रुपये तक का लोन भी दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये लाभ किसे और क्यों मिलता है? तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस लाभ के बारे में जान सकते हैं...
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pm Vishwakarma yojana benefits of 15000 rupees and rs of 3 lakh loan kise milta hai
पीएम विश्वकर्मा योजना में मिलने वाले लाभ क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

कौन लोग जुड़ सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना से?

  • जो लोग लोहार का काम करते हैं
  • हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
  • मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
  • गुड़िया और खिलौना निर्माता
  • मालाकार
  • जो राजमिस्त्री है
  • अगर आप मूर्तिकार हैं
  • पत्थर तराशने वाले
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पीएम विश्वकर्मा योजना में मिलने वाले लाभ क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • जो अस्त्रकार हैं
  • पत्थर तोड़ने वाले
  • जो नाव निर्माता हैं
  • टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
  • अगर आप सुनार हैं
  • धोबी और दर्जी
  • जो ताला बनाने वाले हैं
  • नाई यानी बाल काटने वाले 
  • फिशिंग नेट निर्माता
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पीएम विश्वकर्मा योजना में मिलने वाले लाभ क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्यों और किसे दिए जाते हैं 15000 रुपये?

  • पीएम विश्वकर्मा योजना में टूलकिट खरीदने के लिए 15 हजार रुपये दिए जाते हैं
  • ये पैसे सिर्फ लाभार्थियों को अपने काम से जुड़ा सामान खरीदने के लिए दिए जाते हैं
  • लाभार्थियों को कुछ दिनों की ट्रेनिंग भी दी जाती है जिसके लिए जब तक ये ट्रेनिंग चलती है, तब तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
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पीएम विश्वकर्मा योजना में मिलने वाले लाभ क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

किसे और क्यों दिया जाता है लोन?

  • पीएम विश्वकर्मा योजना में आपको सस्ती ब्याज दर पर लोन देने का प्रावधान है
  • पहले एक लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए दिया जाता है
  • फिर जरूरत पड़ने पर आप अतिरिक्त दो लाख रुपये तक का लोन 30 महीनों के लिए ले सकते हैं
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