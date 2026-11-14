लाड़ली बहना योजना: क्या आपके खाते में भी नहीं आए 42वीं किस्त के 1500 रुपये? यहां जानें इसके पीछे तीन बड़े कारण

Why Ladli Behna Money Not Received?: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही बेहद लोकप्रिय 'लाड़ली बहना योजना' के तहत हाल ही में 13 नवंबर को 42वीं किस्त की राशि 1.24 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। इस योजना के तहत पात्र बहनों को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में भेजी जाती है।
मगर कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम सूची में होने के बाद भी खाते में अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, जिससे वे काफी परेशान हैं। अगर आपकी भी 42वीं किस्त के पैसे अभी तक आपके खाते में नहीं आए हैं, तो इसके पीछे कुछ खास तकनीकी या कागजी कारण हो सकते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि पैसे न आने के वे तीन बड़े कारण कौन से हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है।
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आधार सीडिंग की कमी
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पहला कारण: आधार सीडिंग की कमी
- लाड़ली बहना योजना का पैसा सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए सरकार द्वारा आधार नंबर का बैंक खाते से जुड़ा होना अनिवार्य किया गया है।
- अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो तकनीकी कारणों से आपकी किस्त का पैसा बीच में ही अटक जाता है।
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डीबीटी सक्रिय न होना
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दूसरा कारण: डीबीटी सक्रिय न होना
- बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा चालू न होना भी पैसे न आने का एक बहुत बड़ा कारण है।
- अगर आपके बैंक खाते में सरकारी योजनाओं के पैसे सीधे आने का यह विकल्प बंद या निष्क्रिय है, तो आपके खाते में किस्त नहीं आएगी।
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बैंक खाता बंद होना
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तीसरा कारण: बैंक खाता बंद होना
- कई बार महिलाएं लंबे समय तक अपने बैंक खाते का इस्तेमाल नहीं करती हैं, जिससे बैंक खाता निष्क्रिय या फ्रीज हो जाता है।
- इसके अलावा बैंक की किसी गलती या केवाईसी पूरी न होने के कारण भी पैसे ट्रांसफर होने में रुकावट आ जाती है और खाता खाली रह जाता है।
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इस समस्या को कैसे सुलझाएं?
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इस समस्या को कैसे सुलझाएं?
- इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको तुरंत अपने उस बैंक में जाना चाहिए जहां आपका खाता है और वहां आधार सीडिंग तथा डीबीटी की स्थिति की जांच करवानी चाहिए।
- इसके अलावा आप योजना के पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करके तुरंत इन छोटी कमियों को दूर करवा सकती हैं।