पीएम किसान योजना: 24वीं किस्त नहीं आई तो क्या 25वीं किस्त भी खाते में नहीं आएगी? जानें नियम

Will 25th Installment Come PM Kisan: देशभर के करोड़ों अन्नदाताओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल छह हजार रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि हर चार महीने के अंतराल पर दो-दो हजार रुपये की तीन अलग-अलग किस्तों के रूप में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। हाल ही में इस योजना की 24वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है।





ऐसे में जिन किसानों को किसी तकनीकी या कागजी कमी के कारण 24वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाया है, उनके मन में यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें आगामी 25वीं किस्त का लाभ भी नहीं मिलेगा। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है, तो आपको इसके नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आइए इस लेख में जानते हैं कि पिछली किस्त रुकने पर अगली किस्त पर इसका क्या असर पड़ता है।