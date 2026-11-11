ध्यान दें: 24 घंटे फ्रिज चलाने पर महीने में कितना आता है बिजली का बिल? यहां समझें पूरा गणित

घर में फ्रिज उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में शामिल है, जिन्हें ज्यादातर लोग दिन-रात चालू रखते हैं। गर्मी हो या सर्दी, फ्रिज को बंद करना आसान नहीं होता। इसमें दूध, सब्जियां, फल और खाने-पीने की दूसरी चीजें रखी जाती हैं।





पर क्या आपने कभी सोचा है कि 24 घंटे फ्रिज चालू रखने से महीने में कितनी बिजली खर्च होती है? क्या आपने कभी इसका हिसाब लगाया है? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं आखिर 24 घंटे फ्रिज चलने पर कितनी बिजली खर्च करता है। आप अगली स्लाइड्स में इसका पूरा गणित समझ सकते हैं...