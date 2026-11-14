गलती से गलत ईमेल सेंड हो गया? जानें कैसे जीमेल का 'अंडू टाइमर' बढ़ाकर बचा सकता है आपकी बड़ी गलती

Gmail Undo Send Settings: ऑफिस के काम से लेकर निजी कम्युनिकेशन तक आज के डिजिटल दौर में जीमेल का इस्तेमाल दुनिया भर में करोड़ों लोगों द्वारा किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में किसी को ईमेल भेज देते हैं और 'सेंड' बटन पर क्लिक करते ही तुरंत एहसास होता है कि उसमें कोई बड़ी गलती छूट गई है या अटैचमेंट जोड़ना ही भूल गए हैं।
ऐसी स्थिति में अक्सर लोगों के माथे पर पसीना आ जाता है कि अब क्या होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल के इस लोकप्रिय ईमेल प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा शानदार फीचर मौजूद है, जो आपकी इस बड़ी गलती को चुटकियों में सुधार सकता है। इसके लिए आपको जीमेल के 'अंडू टाइमर' की सही सेटिंग के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं कि इस टाइमर को कैसे बढ़ाया जा सकता है।
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अंडू बटन क्या काम करता है?
- फोटो : FREEPIK
अंडू बटन क्या काम करता है?
- जैसे ही आप जीमेल पर किसी को ईमेल भेजते हैं, स्क्रीन के नीचे बाएं कोने में तुरंत एक छोटा सा 'Undo' (वापस लें) विकल्प दिखाई देता है।
- इस बटन की मदद से आप तुरंत भेजे गए मैसेज को रोक सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट रूप से यह समय सीमा मात्र पांच सेकंड की होती है।
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टाइमर को कैसे बढ़ाएं?
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टाइमर को कैसे बढ़ाएं?
- इस पांच सेकंड के बेहद कम समय को बढ़ाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर जीमेल खोलकर सेटिंग्स में जाना होगा।
- वहां 'सी जोर्सेटिंग्स' पर क्लिक करने के बाद 'जनरल' टैब में आपको 'अंडू सेंड' का विकल्प मिल जाएगा, जहां से समय सीमा को आसानी से बदला जा सकता है।
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कितना समय सेट करें?
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कितना समय सेट करें?
- जीमेल की सेटिंग्स में आपको अंडू सेंड के समय के लिए 5, 10, 20 और अधिकतम 30 सेकंड तक का विकल्प चुनने की सुविधा मिलती है।
- अपनी सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमेशा इस टाइमर को बढ़ाकर पूरे 30 सेकंड पर सेट कर लेना सबसे समझदारी भरा कदम होता है।
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बदलाव को कैसे सेव करें?
- टाइमिंग को 30 सेकंड पर सेट करने के बाद पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और 'सेव चेंजेस' बटन पर क्लिक कर दें।
- यह छोटी सी सेटिंग करने के बाद भविष्य में कभी भी गलत ईमेल भेजने पर आपको आधे मिनट का पर्याप्त समय मिल जाएगा।