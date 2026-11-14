गलती से गलत ईमेल सेंड हो गया? जानें कैसे जीमेल का 'अंडू टाइमर' बढ़ाकर बचा सकता है आपकी बड़ी गलती

Gmail Undo Send Settings: ऑफिस के काम से लेकर निजी कम्युनिकेशन तक आज के डिजिटल दौर में जीमेल का इस्तेमाल दुनिया भर में करोड़ों लोगों द्वारा किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में किसी को ईमेल भेज देते हैं और 'सेंड' बटन पर क्लिक करते ही तुरंत एहसास होता है कि उसमें कोई बड़ी गलती छूट गई है या अटैचमेंट जोड़ना ही भूल गए हैं।





ऐसी स्थिति में अक्सर लोगों के माथे पर पसीना आ जाता है कि अब क्या होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल के इस लोकप्रिय ईमेल प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा शानदार फीचर मौजूद है, जो आपकी इस बड़ी गलती को चुटकियों में सुधार सकता है। इसके लिए आपको जीमेल के 'अंडू टाइमर' की सही सेटिंग के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं कि इस टाइमर को कैसे बढ़ाया जा सकता है।