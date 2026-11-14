सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं? इन चार बातों का रखें ध्यान वरना हो सकता है नुकसान

Check IMEI Number Used Phone India: आजकल नए स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतों के कारण बहुत से लोग पैसे बचाने के लिए सेकेंड हैंड या पुराना फोन खरीदने का विकल्प चुनते हैं। कम बजट में अच्छे फीचर्स वाला फोन मिलना एक फायदेमंद सौदा जरूर लग सकता है, लेकिन यदि आप बिना पूरी जांच-पड़ताल के पुराना मोबाइल खरीद लेते हैं, तो आपको बड़ा आर्थिक और कानूनी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
कई बार बाजार में चोरी के या अंदरूनी रूप से खराब हो चुके फोन भी बेच दिए जाते हैं, जिससे खरीदार बाद में भारी मुसीबत में फंस जाता है। इसलिए किसी भी पुराने फोन के लिए पैसे चुकाने से पहले सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं कि सेकेंड हैंड फोन खरीदते समय किन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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बिल और बॉक्स जरूर चेक करें
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बिल और बॉक्स जरूर चेक करें
- पुराना स्मार्टफोन खरीदते समय विक्रेता से उसका असली बिल और डिब्बा जरूर मांगें।
- अगर फोन चोरी का हुआ तो बिना पक्के बिल के आप पुलिस और कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं।
- असली रसीद होने से यह साफ साबित होता है कि फोन पूरी तरह वैध तरीके से खरीदा गया था।
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आईएमईआई नंबर जरूर चेक करें
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आईएमईआई नंबर जरूर चेक करें
- फोन के डायल पैड पर *#06# डायल करके उसका आईएमईआई नंबर जरूर जांचें और इसे फोन के डिब्बे व बिल पर लिखे नंबर से मिलाएं।
- इसके अलावा आप सरकारी संचार साथी पोर्टल पर जाकर भी यह पता लगा सकते हैं कि फोन कहीं ब्लॉक या चोरी का तो नहीं है।
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हार्डवेयर और बैटरी की जांच जरूर करें
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हार्डवेयर और बैटरी की जांच जरूर करें
- फोन खरीदने से पहले उसकी स्क्रीन, टच, कैमरा, स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट और फिंगरप्रिंट सेंसर को अच्छी तरह चलाकर देख लें।
- साथ ही बैटरी की स्थिति भी चेक करें क्योंकि पुराने फोन में अक्सर बैटरी बहुत जल्दी खत्म होने या फोन गर्म होने की बड़ी समस्या सामने आती है।
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पुराना अकाउंट लॉगआउट करें
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पुराना अकाउंट लॉगआउट करें
- पेमेंट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि पिछले मालिक ने फोन से अपना गूगल या एप्पल आईडी अकाउंट पूरी तरह लॉगआउट कर दिया हो।
- फोन को फैक्ट्री रीसेट करके ही लें, वरना बाद में पासवर्ड लॉक होने पर आपका महंगा फोन पूरी तरह बेकार हो सकता है।