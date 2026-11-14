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सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं? इन चार बातों का रखें ध्यान वरना हो सकता है नुकसान

Sat, 14 Nov 2026 04:21 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sat, 14 Nov 2026 04:21 PM IST
सार

  • Tips Before Buying Second Hand Smartphone: सेकेंड हैंड फोन खरीदते समय हमेशा उसका असली बिल, बॉक्स और आईएमईआई नंबर जरूर जांचें।
  • खरीदने से पहले फोन की बैटरी, कैमरा, टच स्क्रीन और अन्य हार्डवेयर फीचर्स की अच्छी तरह जांच कर लें।

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Planning to Buy a Second-Hand Smartphone Keep These Four Things in Mind to Avoid Loss
सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीदने के नियम - फोटो : AI

Check IMEI Number Used Phone India: आजकल नए स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतों के कारण बहुत से लोग पैसे बचाने के लिए सेकेंड हैंड या पुराना फोन खरीदने का विकल्प चुनते हैं। कम बजट में अच्छे फीचर्स वाला फोन मिलना एक फायदेमंद सौदा जरूर लग सकता है, लेकिन यदि आप बिना पूरी जांच-पड़ताल के पुराना मोबाइल खरीद लेते हैं, तो आपको बड़ा आर्थिक और कानूनी नुकसान उठाना पड़ सकता है।



कई बार बाजार में चोरी के या अंदरूनी रूप से खराब हो चुके फोन भी बेच दिए जाते हैं, जिससे खरीदार बाद में भारी मुसीबत में फंस जाता है। इसलिए किसी भी पुराने फोन के लिए पैसे चुकाने से पहले सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं कि सेकेंड हैंड फोन खरीदते समय किन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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Planning to Buy a Second-Hand Smartphone Keep These Four Things in Mind to Avoid Loss
बिल और बॉक्स जरूर चेक करें - फोटो : Adobe Stock

बिल और बॉक्स जरूर चेक करें

  • पुराना स्मार्टफोन खरीदते समय विक्रेता से उसका असली बिल और डिब्बा जरूर मांगें।
  • अगर फोन चोरी का हुआ तो बिना पक्के बिल के आप पुलिस और कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं।
  • असली रसीद होने से यह साफ साबित होता है कि फोन पूरी तरह वैध तरीके से खरीदा गया था।
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आईएमईआई नंबर जरूर चेक करें - फोटो : Adobe Stock

आईएमईआई नंबर जरूर चेक करें

  • फोन के डायल पैड पर *#06# डायल करके उसका आईएमईआई नंबर जरूर जांचें और इसे फोन के डिब्बे व बिल पर लिखे नंबर से मिलाएं।
  • इसके अलावा आप सरकारी संचार साथी पोर्टल पर जाकर भी यह पता लगा सकते हैं कि फोन कहीं ब्लॉक या चोरी का तो नहीं है।
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हार्डवेयर और बैटरी की जांच जरूर करें - फोटो : Adobe Stock

हार्डवेयर और बैटरी की जांच जरूर करें

  • फोन खरीदने से पहले उसकी स्क्रीन, टच, कैमरा, स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट और फिंगरप्रिंट सेंसर को अच्छी तरह चलाकर देख लें।
  • साथ ही बैटरी की स्थिति भी चेक करें क्योंकि पुराने फोन में अक्सर बैटरी बहुत जल्दी खत्म होने या फोन गर्म होने की बड़ी समस्या सामने आती है।
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पुराना अकाउंट लॉगआउट करें - फोटो : Adobe Stock
पुराना अकाउंट लॉगआउट करें
  • पेमेंट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि पिछले मालिक ने फोन से अपना गूगल या एप्पल आईडी अकाउंट पूरी तरह लॉगआउट कर दिया हो।
  • फोन को फैक्ट्री रीसेट करके ही लें, वरना बाद में पासवर्ड लॉक होने पर आपका महंगा फोन पूरी तरह बेकार हो सकता है।
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