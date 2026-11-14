सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं? इन चार बातों का रखें ध्यान वरना हो सकता है नुकसान

Check IMEI Number Used Phone India: आजकल नए स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतों के कारण बहुत से लोग पैसे बचाने के लिए सेकेंड हैंड या पुराना फोन खरीदने का विकल्प चुनते हैं। कम बजट में अच्छे फीचर्स वाला फोन मिलना एक फायदेमंद सौदा जरूर लग सकता है, लेकिन यदि आप बिना पूरी जांच-पड़ताल के पुराना मोबाइल खरीद लेते हैं, तो आपको बड़ा आर्थिक और कानूनी नुकसान उठाना पड़ सकता है।





कई बार बाजार में चोरी के या अंदरूनी रूप से खराब हो चुके फोन भी बेच दिए जाते हैं, जिससे खरीदार बाद में भारी मुसीबत में फंस जाता है। इसलिए किसी भी पुराने फोन के लिए पैसे चुकाने से पहले सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं कि सेकेंड हैंड फोन खरीदते समय किन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए।