क्या ट्रेन में ई-टिकट का प्रिंटआउट लेना जरूरी है या मोबाइल दिखाना काफी है? जानें नियम

Showing Mobile Train Ticket IRCTC: आज के डिजिटल युग में जब ट्रेन का रिजर्वेशन कराने से लेकर सफर करने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है, तब हमारे मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या यात्रा के दौरान आईआरसीटीसी के ई-टिकट का कागज पर प्रिंटआउट निकालना अनिवार्य है या फिर मोबाइल पर डिजिटल टिकट दिखाना ही काफी होता है।





पहले के समय में ट्रेन में सफर करने के लिए रेलवे का फिजिकल टिकट या प्रिंट होना बहुत जरूरी माना जाता था, लेकिन आधुनिक तकनीक और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलने के बाद रेलवे के नियमों में काफी बदलाव आ चुके हैं। अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और टिकट चेकिंग के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो रेलवे के इन आसान और जरूरी नियमों को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। आइए इस लेख में समझते हैं कि ट्रेन में डिजिटल टिकट दिखाने को लेकर क्या नियम तय किए गए हैं।