क्या ट्रेन में ई-टिकट का प्रिंटआउट लेना जरूरी है या मोबाइल दिखाना काफी है? जानें नियम

Showing Mobile Train Ticket IRCTC: आज के डिजिटल युग में जब ट्रेन का रिजर्वेशन कराने से लेकर सफर करने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है, तब हमारे मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या यात्रा के दौरान आईआरसीटीसी के ई-टिकट का कागज पर प्रिंटआउट निकालना अनिवार्य है या फिर मोबाइल पर डिजिटल टिकट दिखाना ही काफी होता है।
पहले के समय में ट्रेन में सफर करने के लिए रेलवे का फिजिकल टिकट या प्रिंट होना बहुत जरूरी माना जाता था, लेकिन आधुनिक तकनीक और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलने के बाद रेलवे के नियमों में काफी बदलाव आ चुके हैं। अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और टिकट चेकिंग के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो रेलवे के इन आसान और जरूरी नियमों को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। आइए इस लेख में समझते हैं कि ट्रेन में डिजिटल टिकट दिखाने को लेकर क्या नियम तय किए गए हैं।
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मोबाइल पर ट्रेन टिकट दिखाना
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क्या मोबाइल टिकट दिखाना मान्य है?
- भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आपने आईआरसीटीसी या किसी अन्य आधिकारिक एप से ऑनलाइन टिकट बुक किया है, तो आपको कागज का प्रिंटआउट लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है।
- आप टीटीई के मांगने पर अपने स्मार्टफोन या मोबाइल पर आया हुआ कन्फर्म एसएमएस या डिजिटल ई-टिकट बहुत आसानी से दिखा सकते हैं।
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कौन सा पहचान पत्र जरूरी?
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कौन सा पहचान पत्र जरूरी?
- मोबाइल पर डिजिटल ई-टिकट दिखाने के साथ-साथ यह बेहद जरूरी है कि आपके पास कोई वैध सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल रूप में मौजूद हो।
- टीटीई महोदय टिकट के साथ आपकी असली पहचान की पुष्टि करने के लिए आईडी कार्ड जरूर मांगते हैं।
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बैटरी खत्म होने पर क्या होगा?
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बैटरी खत्म होने पर क्या होगा?
- सफर के दौरान अपने मोबाइल फोन को अच्छी तरह चार्ज रखें ताकि टिकट चेकिंग के वक्त फोन स्विच ऑफ न हो।
- फोन बंद होने की वजह से डिजिटल टिकट न दिखा पाने पर टीटीई आपको बिना टिकट मान सकता है, जिससे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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पेपरलेस यात्रा के क्या फायदे?
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पेपरलेस यात्रा के क्या फायदे?
- रेलवे द्वारा डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा दिए जाने से यात्रियों को कागज का प्रिंटआउट निकलवाने की भागदौड़ से बड़ी राहत मिली है।
- इससे पर्यावरण बचाने में मदद मिलती है और यात्री अपने मोबाइल के जरिए बिना किसी कागजी झंझट के बेहद सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से अपनी पूरी रेल यात्रा पूरी कर पाते हैं।