आईआरसीटीसी का एक यूजर महीने में कितनी टिकटें बुक कर सकता है? जानें इससे जुड़े नियम

IRCTC Monthly Ticket Booking Limit: भारतीय रेलवे के जरिए रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं, और ज्यादातर लोग इसके लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट या एप से ही ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि एक पर्सनल यूजर आईडी से आप महीने में अधिकतम कितने टिकट बुक कर सकते हैं।





फर्जीवाड़ा और टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए रेलवे ने प्रति यूजर आईडी महीने में सीमित संख्या में टिकट बुक करने की सख्त सीमा तय कर रखी है। अगर आपका अकाउंट सामान्य है, तो लिमिट अलग होगी और अगर आपका अकाउंट वेरिफाइड है, तो आप अधिक टिकट बुक कर सकते हैं। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि एक महीने में आप अधिकतम कितने ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं।