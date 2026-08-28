एनपीएस या पीपीएफ: बुढ़ापे के लिए कौन सी स्कीम है ज्यादा बेहतर? यहां समझें दोनों के बीच का बारीक अंतर

बुढ़ापे को सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सही समय पर निवेश करना बहुत जरूरी होता है। जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आती है, तो भारत में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) का नाम सबसे पहले आता है। अक्सर लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि इन दोनों में से उनके लिए कौन सी स्कीम ज्यादा फायदेमंद साबित होगी।





पीपीएफ जहां सुरक्षा की पूरी गारंटी देता है, वहीं एनपीएस बाजार के आधार पर बेहतर रिटर्न का मौका देता है। आइए, इन दोनों बेहतरीन निवेश विकल्पों के बीच के मुख्य अंतर को काफी सरल भाषा में समझते हैं ताकि आप अपने लिए सही फैसला ले सकें।