बात सरकारी योजना की: लोन से लेकर रोजाना 500 रुपये की आर्थिक मदद जैसे कई लाभ, जानें इस स्कीम के बारे में

हम जब भी किसी सरकारी योजना से जुड़ते हैं, तो हमें पहले ये चेक करना पड़ता है कि क्या हम उसके लिए पात्र हैं भी या नहीं। दरअसल, हर एक योजना की अपनी-अपनी पात्रता सूची होती है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को ही ले लीजिए।





इस योजना के तहत कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये लाभ किन्हें मिलते हैं? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इस योजना की पात्रता सूची और योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...