फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   PM Vishwakarma Yojana eligibility criteria and benefits check here in hindi

बात सरकारी योजना की: लोन से लेकर रोजाना 500 रुपये की आर्थिक मदद जैसे कई लाभ, जानें इस स्कीम के बारे में

Sat, 29 Aug 2026 01:23 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 29 Aug 2026 01:23 PM IST
सार

सरकार कई तरह की योजनाएं चलाकर अलग-अलग तरह के आर्थिक लाभ देती है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना।

विज्ञापन
PM Vishwakarma Yojana eligibility criteria and benefits check here in hindi
पीएम विश्वकर्मा योजना को कौन चलाता है? - फोटो : Amar Ujala

हम जब भी किसी सरकारी योजना से जुड़ते हैं, तो हमें पहले ये चेक करना पड़ता है कि क्या हम उसके लिए पात्र हैं भी या नहीं। दरअसल, हर एक योजना की अपनी-अपनी पात्रता सूची होती है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को ही ले लीजिए।



इस योजना के तहत कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये लाभ किन्हें मिलते हैं? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इस योजना की पात्रता सूची और योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
PM Vishwakarma Yojana eligibility criteria and benefits check here in hindi
पीएम विश्वकर्मा योजना को कौन चलाता है? - फोटो : Adobe Stock

किसे मिलते हैं रोजाना 500 रुपये?

  • दरअसल, इस योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थियों की कुछ दिनों की एक एडवांस ट्रेनिंग होती है जिसमें उन्हें एडवांस स्कील्स सिखाए जाते हैं
  • इसके लिए ट्रेनिंग चलने तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
  • वहीं, अलग से 15000 रुपये भी दिए जाते हैं ताकि, लाभार्थी टूलकिट खरीद सके
PM Vishwakarma Yojana eligibility criteria and benefits check here in hindi
पीएम विश्वकर्मा योजना को कौन चलाता है? - फोटो : Adobe Stock

लोन कितना मिलता है?

  • योजना से जुड़े लाभार्थियों को अपना काम करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन भी मिलता है
  • इसके लिए आप पहले 1 लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए ले सकते हैं
  • फिर जरूरत पड़ने पर आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन 30 महीनों के लिए ले सकते हैं
विज्ञापन
विज्ञापन
PM Vishwakarma Yojana eligibility criteria and benefits check here in hindi
पीएम विश्वकर्मा योजना को कौन चलाता है? - फोटो : Adobe Stock

किन लोगों को मिलता है योजना का लाभ?

इस योजना से नीचे दिए गए सिर्फ 18 पारंपरिक व्यापारों से जुड़े लोग ही जुड़ सकते हैं:-

  • जो लोग मूर्तिकार हैं
  • टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
  • गुड़िया और खिलौना निर्माता
  • नाई यानी बाल काटने वाले
  • मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
  • जो अस्त्रकार हैं
  • जो ताला बनाने वाले हैं
  • फिशिंग नेट निर्माता
विज्ञापन
PM Vishwakarma Yojana eligibility criteria and benefits check here in hindi
पीएम विश्वकर्मा योजना को कौन चलाता है? - फोटो : Adobe Stock
  • अगर आप मालाकार हैं
  • जो लोग लोहार का काम करते हैं
  • पत्थर तराशने वाले
  • हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
  • पत्थर तोड़ने वाले
  • जो लोग राजमिस्त्री हैं
  • जो नाव निर्माता हैं
  • धोबी और दर्जी
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed