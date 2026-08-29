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बात सरकारी योजना की: लोन से लेकर रोजाना 500 रुपये की आर्थिक मदद जैसे कई लाभ, जानें इस स्कीम के बारे में
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:23 PM IST
सार
सरकार कई तरह की योजनाएं चलाकर अलग-अलग तरह के आर्थिक लाभ देती है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना।
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पीएम विश्वकर्मा योजना को कौन चलाता है?
- फोटो : Amar Ujala
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हम जब भी किसी सरकारी योजना से जुड़ते हैं, तो हमें पहले ये चेक करना पड़ता है कि क्या हम उसके लिए पात्र हैं भी या नहीं। दरअसल, हर एक योजना की अपनी-अपनी पात्रता सूची होती है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को ही ले लीजिए।
इस योजना के तहत कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये लाभ किन्हें मिलते हैं? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इस योजना की पात्रता सूची और योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना को कौन चलाता है?
- फोटो : Adobe Stock
किसे मिलते हैं रोजाना 500 रुपये?
दरअसल, इस योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थियों की कुछ दिनों की एक एडवांस ट्रेनिंग होती है जिसमें उन्हें एडवांस स्कील्स सिखाए जाते हैं
इसके लिए ट्रेनिंग चलने तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
वहीं, अलग से 15000 रुपये भी दिए जाते हैं ताकि, लाभार्थी टूलकिट खरीद सके
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- फोटो : Adobe Stock
लोन कितना मिलता है?
योजना से जुड़े लाभार्थियों को अपना काम करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन भी मिलता है
इसके लिए आप पहले 1 लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए ले सकते हैं
फिर जरूरत पड़ने पर आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन 30 महीनों के लिए ले सकते हैं
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- फोटो : Adobe Stock
किन लोगों को मिलता है योजना का लाभ?
इस योजना से नीचे दिए गए सिर्फ 18 पारंपरिक व्यापारों से जुड़े लोग ही जुड़ सकते हैं:-
जो लोग मूर्तिकार हैं
टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
गुड़िया और खिलौना निर्माता
नाई यानी बाल काटने वाले
मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
जो अस्त्रकार हैं
जो ताला बनाने वाले हैं
फिशिंग नेट निर्माता
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