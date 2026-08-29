अंतरजातीय विवाह: शादी करने पर सरकार दे रही है 5 लाख रुपये, डॉक्यूमेंट और पात्रता जैसी जरूरी चीजें यहां जानें

1 of 6 अंतरजातीय विवाह करने पर कितने पैसे मिलेंगे? - फोटो : Amar Ujala AI

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5 Lakh Rupees For Inter Caste Marriage: लगभग हर कोई चाहता है कि उसकी शादी हो और उस एक अच्छा पार्टनर मिले। हालांकि, आजकल लव मैरिज का भी चलन है जिसमें लोग अपनी पसंद के पार्टनर से शादी करते हैं।



वहीं, जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ो को 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं। चलिए जानते हैं किस राज्य में कितनी आर्थिक मदद मिल सकती है। साथ ही जानेंगे इन योजनाओं की पात्रता और बाकी जरूरी नियमों के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं... लगभग हर कोई चाहता है कि उसकी शादी हो और उस एक अच्छा पार्टनर मिले। हालांकि, आजकल लव मैरिज का भी चलन है जिसमें लोग अपनी पसंद के पार्टनर से शादी करते हैं।

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अंतरजातीय विवाह करने पर किस राज्य में कितना लाभ मिलता है? राजस्थान में डॉ. सविता बेन अम्बेडकर योजना चलती है

इसमें 5 लाख रुपये तक मिलते हैं विवाह के 1 वर्ष के भीतर

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कर्नाटक में इंटरकास्ट मैरिज कपल इंसेंटिव के तहत 2.5 लाख रुपये (SC पति) व 3 लाख (SC पत्नी) को मिलते हैं 1.5 वर्ष यानी 18 महीने के भीतर



मध्य प्रदेश में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चलती है

इसमें 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का प्रावधान है विवाह के 1 वर्ष के भीतर

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दिल्ली इंसेंटिव फॉर इंटरकास्ट मैरिज 50000 रुपये विवाह के 2 वर्ष के भीतर

महाराष्ट्र में इंसेंटिव फॉर इंटरकास्ट मैरिज 50000 रुपये विवाह के 1 वर्ष के भीतर



तमिलनाडु में डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी योजना 50,000 + 8 ग्राम सोने का सिक्का पहले बच्चे के 3 वर्ष का होने से पहले

ओडिशा में सुमंगला योजना 2.5 लाख विवाह के 1 वर्ष के भीतर

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