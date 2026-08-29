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अंतरजातीय विवाह: शादी करने पर सरकार दे रही है 5 लाख रुपये, डॉक्यूमेंट और पात्रता जैसी जरूरी चीजें यहां जानें

Sat, 29 Aug 2026 02:50 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 29 Aug 2026 02:50 PM IST
सार

Inter Caste Marriage: क्या आप जानते हैं कि कई अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग योजनाओं के जरिए अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों को 50000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है?

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The government provides financial assistance of up to 5 lakh rupees for inter-caste marriages
अंतरजातीय विवाह करने पर कितने पैसे मिलेंगे? - फोटो : Amar Ujala AI
5 Lakh Rupees For Inter Caste Marriage: लगभग हर कोई चाहता है कि उसकी शादी हो और उस एक अच्छा पार्टनर मिले। हालांकि, आजकल लव मैरिज का भी चलन है जिसमें लोग अपनी पसंद के पार्टनर से शादी करते हैं।


वहीं, जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ो को 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं। चलिए जानते हैं किस राज्य में कितनी आर्थिक मदद मिल सकती है। साथ ही जानेंगे इन योजनाओं की पात्रता और बाकी जरूरी नियमों के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
The government provides financial assistance of up to 5 lakh rupees for inter-caste marriages
अंतरजातीय विवाह करने पर कितने पैसे मिलेंगे? - फोटो : Adobe Stock

अंतरजातीय विवाह करने पर किस राज्य में कितना लाभ मिलता है?

  • राजस्थान में डॉ. सविता बेन अम्बेडकर योजना चलती है
  • इसमें  5 लाख रुपये तक मिलते हैं विवाह के 1 वर्ष के भीतर 
The government provides financial assistance of up to 5 lakh rupees for inter-caste marriages
अंतरजातीय विवाह करने पर कितने पैसे मिलेंगे? - फोटो : Adobe Stock

कर्नाटक में इंटरकास्ट मैरिज कपल इंसेंटिव के तहत  2.5 लाख रुपये (SC पति) व 3 लाख (SC पत्नी) को मिलते हैं 1.5 वर्ष यानी 18 महीने के भीतर

मध्य प्रदेश में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चलती है
इसमें 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का प्रावधान है विवाह के 1 वर्ष के भीतर 

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The government provides financial assistance of up to 5 lakh rupees for inter-caste marriages
अंतरजातीय विवाह करने पर कितने पैसे मिलेंगे? - फोटो : Adobe Stock

दिल्ली इंसेंटिव फॉर इंटरकास्ट मैरिज  50000 रुपये विवाह के 2 वर्ष के भीतर 
महाराष्ट्र में इंसेंटिव फॉर इंटरकास्ट मैरिज  50000 रुपये विवाह के 1 वर्ष के भीतर 

तमिलनाडु में डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी योजना  50,000 + 8 ग्राम सोने का सिक्का  पहले बच्चे के 3 वर्ष का होने से पहले 
ओडिशा में सुमंगला योजना  2.5 लाख  विवाह के 1 वर्ष के भीतर 

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अंतरजातीय विवाह करने पर कितने पैसे मिलेंगे? - फोटो : Adobe stock

क्या होती हैं पात्रता?

  • पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से हो
  • दुल्हन की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना जरूरी
  • मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी
  • शादी का रजिस्टर्ड होना जरूरी है


नोट:- अलग-अलग राज्यों में पात्रता अलग-अलग हो सकती है। इनकी जानकारी आप संबंधित विभाग से ले सकते हैं।
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