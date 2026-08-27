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ध्यान दें: कार-बाइक की सर्विस करवाते समय ये एक गलती भूलकर न करें, वरना पड़ सकता है पछताना
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:55 AM IST
सार
Car Bike Servicing Tips: अगर आप भी अपनी कार या बाइक की सर्विस करवा रहे हैं, तो एक गलती करने से बचें जिसके बारे में आप यहां जान सकते हैं।
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गाड़ी की सर्विस करवाते समय क्या बातें ध्यान रखें?
- फोटो : Amar Ujala AI
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Service Center: आज के समय में लोग अपना वाहन रखना पसंद करते हैं और इससे सुविधा भी है। कार-बाइक होने से कहीं जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता और आप जब चाहें तब कहीं जा सकते हैं।
बस गाड़ी लंबी चल सके, इसके लिए तय समय पर सर्विस करवा लेनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्विस करवाते समय किस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए? शायद नहीं, लेकिन ये आपको जरूर जानना चाहिए। वरना इससे आपकी गाड़ी खराब हो सकती है और आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं कार या बाइक सर्विस करवाते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए...
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गाड़ी की सर्विस करवाते समय क्या बातें ध्यान रखें?
- फोटो : Freepik
गाड़ी की सर्विस कब करवानी चाहिए?
गाड़ी की सर्विस किलोमीटर या समय के हिसाब से की जाती है
आपको मैकेनिक ने जितना समय बोला है, उसके आसपास आप सर्विस करवा सकते हैं
वहीं, अगर आप किसी लंबे रूट पर जा रहे हैं तो यात्रा से पहले गाड़ी की सर्विस करवाई जा सकती है
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गाड़ी की सर्विस करवाते समय क्या बातें ध्यान रखें?
- फोटो : Freepik
सर्विस के समय क्या गलती करने से बचें?
दरअसल, सर्विस के समय अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते
मैकेनिक अपने हिसाब से जो मन आता है वो इंजन ऑयल गाड़ी में डाल देता है
खासतौर पर ये दिक्कत तब आती है जब आप बाहर किसी लोकल मैकेनिक पर गाड़ी सर्विस करवा रहे होते हैं
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गाड़ी की सर्विस करवाते समय क्या बातें ध्यान रखें?
- फोटो : Freepik
इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेहतर है
आप चाहे तो अपनी कंपनी के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से इंजन ऑयल खुद खरीदकर ला सकते हैं
फिर आप इसे मैकेनिक को देकर गाड़ी में डलवा सकते हैं
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गाड़ी की सर्विस करवाते समय क्या बातें ध्यान रखें?
- फोटो : Freepik
इस बात का भी रखें ध्यान
कई लोग सर्विस तो गाड़ी की समय पर करवाते हैं
पर जब मैकेनिक गाड़ी में इंजन ऑयल डालता है तो ध्यान ही नहीं देते, ऐसे में गड़बड़ी हो सकती है
आपकी गाड़ी में पुराना इंजन ऑयल डाला जा सकता है या कम मात्रा में डाला जा सकता है आदि
इसलिए हमेशा अपनी आंखों के सामने सीलबंद इंजन ऑयल खुलवाएं और अपने सामने ही गाड़ी में इंजन ऑयल डलवाएं
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