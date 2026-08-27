ध्यान दें: कार-बाइक की सर्विस करवाते समय ये एक गलती भूलकर न करें, वरना पड़ सकता है पछताना

Service Center: आज के समय में लोग अपना वाहन रखना पसंद करते हैं और इससे सुविधा भी है। कार-बाइक होने से कहीं जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता और आप जब चाहें तब कहीं जा सकते हैं।





बस गाड़ी लंबी चल सके, इसके लिए तय समय पर सर्विस करवा लेनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्विस करवाते समय किस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए? शायद नहीं, लेकिन ये आपको जरूर जानना चाहिए। वरना इससे आपकी गाड़ी खराब हो सकती है और आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं कार या बाइक सर्विस करवाते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए...