पीएम किसान योजना: एक ही खतौनी में हैं कई भाइयों के नाम, तो किसे मिलेंगे हर साल 6000 रुपये? नियम जानें

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बड़ी संख्या में किसान जुड़े हैं और हर साल लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है और इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में दिया जाता है।





पर इन सबके बीच गांवों और परिवारों में जमीन के बंटवारे को लेकर एक सवाल अक्सर सामने आता है? दरअसल, कई बार एक ही खतौनी में दो, चार या पांच भाइयों के नाम दर्ज होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या खतौनी में नाम दर्ज सभी भाइयों को अलग-अलग 6000 रुपये मिल सकते हैं या नहीं? तो चलिए नियम जानते हैं। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...