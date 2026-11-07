ध्यान दें किसान: कब आएगी पीएम किसान योजना की 25वीं किस्त? यहां करें चेक

PM Kisan Yojana: भारत सरकार की कई सारी योजनाएं मौजूदा समय में देश में चल रही हैं जिनसे एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिससे पात्र किसान जुड़े हैं।





यही नहीं, पीएम किसान योजना से जुड़े किसान अगली किस्त यानी 25वीं किस्त का इंतजार भी कर रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर 25वीं किस्त कब जारी हो सकती है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में पीएम किसान योजना की 25वीं किस्त जारी होने की तारीख के बारे में जान सकते हैं...