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ध्यान दें किसान: कब आएगी पीएम किसान योजना की 25वीं किस्त? यहां करें चेक

Sat, 07 Nov 2026 09:33 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 07 Nov 2026 09:33 AM IST
सार

  • PM Kisan Yojana 25th Installment: पीएम किसान योजना की अब तक कुल 24 किस्त जारी हो चुकी हैं
  • इस योजना के तहत सिर्फ पात्र किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं

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PM Kisan Yojana 25th Installment Release Date and Time kab aayegi 25 kist
24वीं किस्त के बाद अब कब आएगी 25वीं किस्त? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana: भारत सरकार की कई सारी योजनाएं मौजूदा समय में देश में चल रही हैं जिनसे एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिससे पात्र किसान जुड़े हैं।



यही नहीं, पीएम किसान योजना से जुड़े किसान अगली किस्त यानी 25वीं किस्त का इंतजार भी कर रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर 25वीं किस्त कब जारी हो सकती है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में पीएम किसान योजना की 25वीं किस्त जारी होने की तारीख के बारे में जान सकते हैं...
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PM Kisan Yojana 25th Installment Release Date and Time kab aayegi 25 kist
24वीं किस्त के बाद अब कब आएगी 25वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock

कितनी किस्त जारी हो चुकी है अब तक?

  • पीएम किसान योजना की अब तक कुल 24 किस्त जारी हो चुकी हैं
  • पिछले महीने यानी अक्तूबर महीने में ही 24वीं किस्त जारी हुई थी
  • इस किस्त का लाभ करोड़ों पात्र किसानों को मिला
PM Kisan Yojana 25th Installment Release Date and Time kab aayegi 25 kist
24वीं किस्त के बाद अब कब आएगी 25वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock
  • दरअसल, खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त 30 अक्तूबर को गुजरात के बनासकांठा जिले के भिल्ड़ी कस्बे से जारी की थी
  • 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को किस्त का लाभ मिला
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24वीं किस्त के बाद अब कब आएगी 25वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock

25वीं किस्त कब जारी होगी?

  • दरअसल, पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है
  • जैसे- पिछली किस्तें जारी हुई और 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी हुई
  • इस हिसाब से 25वीं किस्त के चार महीने का समय फरवरी में पूरा हो रहा है
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PM Kisan Yojana 25th Installment Release Date and Time kab aayegi 25 kist
24वीं किस्त के बाद अब कब आएगी 25वीं किस्त? - फोटो : AdobeStock
  • इसलिए माना जा रहा है कि 25वीं किस्त फरवरी में जारी हो सकती है
  • हालांकि, अभी तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार है 
  • यही नहीं, अभी किस्त की तारीख के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है
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