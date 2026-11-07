बैंक हॉलिडे: आज शनिवार के दिन कहां-कहां बैंक खुले हैं और कहां-कहां हैं बंद? यहां करें चेक

Today Bank Holiday: हमें किसी को पैसे भेजने हो या फिर किसी से पैसे प्राप्त करने हो, बैलेंस चेक करने से लेकर क्रेडिट कार्ड बनवाने और लोन के लिए अप्लाई करने जैसे कई अन्य काम ऑनलाइन ही हो जाते हैं।





वहीं, बैंक से जुड़े कुछ काम ऐसे भी हैं जिनके लिए बैंक भी जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप त्योहारों के बीच और छोटी दिवाली के बीचे बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो जान लें कि आज आपके शहर में बैंक बंद हैं या बैंक खुले हैं। साथ ही आज शनिवार भी है, इसलिए आप अगली स्लाइड्स में बैंकों की छुट्टियों के बारे में जान सकते हैं...