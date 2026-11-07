बैंक हॉलिडे: आज शनिवार के दिन कहां-कहां बैंक खुले हैं और कहां-कहां हैं बंद? यहां करें चेक

Today Bank Holiday: हमें किसी को पैसे भेजने हो या फिर किसी से पैसे प्राप्त करने हो, बैलेंस चेक करने से लेकर क्रेडिट कार्ड बनवाने और लोन के लिए अप्लाई करने जैसे कई अन्य काम ऑनलाइन ही हो जाते हैं।
वहीं, बैंक से जुड़े कुछ काम ऐसे भी हैं जिनके लिए बैंक भी जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप त्योहारों के बीच और छोटी दिवाली के बीचे बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो जान लें कि आज आपके शहर में बैंक बंद हैं या बैंक खुले हैं। साथ ही आज शनिवार भी है, इसलिए आप अगली स्लाइड्स में बैंकों की छुट्टियों के बारे में जान सकते हैं...
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आज शनिवार को बैंक खुले हैं क्या?
- फोटो : Adobe Stock
क्या आज शनिवार को बैंक खुले हैं?
- हां, आज बैंक खुले हुए हैं
- आज देशभर के सभी बैंक खुले हैं
- इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के बैंक शामिल हैं
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आज शनिवार को बैंक खुले हैं क्या?
- फोटो : Adobe Stock
आज तो शनिवार है, फिर बैंक क्यों खुले हैं?
- आज शनिवार है और फिर बैंक खुले हैं
- ऐसा इसलिए क्योंकि हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं
- पर आज महीने का पहला शनिवार है, इसलिए बैंक खुले हैं
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आज शनिवार को बैंक खुले हैं क्या?
- फोटो : Adobe Stock
- मुहूर्त के हिसाब से भले ही छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी कल है
- पर कैलेंडर के हिसाब से छोटी दिवाली आज है
- ऐसे में छोटी दिवाली के दिन भी बैंक खुले रहेंगे
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आज शनिवार को बैंक खुले हैं क्या?
- फोटो : AI Generated
एटीएम और नेट बैंकिंग भी चालू रहेंगे?
- हां, एटीएम, नेट बैंकिंग और यूपीआई सर्विस रोजाना की तरह चलती रहेंगी
- जान लें कि बैंकों की छुट्टियों का इन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ता है