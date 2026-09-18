पीएम किसान योजना: ये हैं वे किसान जिनकी अटक सकती है 24वीं किस्त, चेक करें आप तो नहीं इस लिस्ट में

PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं।





अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप इस योजना से जुड़कर इस बार आने वाली 24वीं किस्त का लाभ और आगे मिलने वाली किस्तों का लाभ भी ले सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं किन किसानों की 24वीं किस्त अटक सकती है? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं किन किसानों की और क्यों किस्त अटक सकती है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...