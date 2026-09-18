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पीएम किसान योजना: ये हैं वे किसान जिनकी अटक सकती है 24वीं किस्त, चेक करें आप तो नहीं इस लिस्ट में

Fri, 18 Sep 2026 10:40 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 18 Sep 2026 10:40 AM IST
सार

PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये 2-2 हजार रुपये की तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार 24 वीं किस्त के लाभ से कौन वंचित रह सकता है? 

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PM Kisan Yojana 24th Installment: who is not eligible for 24th kist kise nahi milegi
किन किसानों की अटक सकती है 24वीं किस्त? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं।



अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप इस योजना से जुड़कर इस बार आने वाली 24वीं किस्त का लाभ और आगे मिलने वाली किस्तों का लाभ भी ले सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं किन किसानों की 24वीं किस्त अटक सकती है? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं किन किसानों की और क्यों किस्त अटक सकती है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
PM Kisan Yojana 24th Installment: who is not eligible for 24th kist kise nahi milegi
किन किसानों की अटक सकती है 24वीं किस्त? - फोटो : AdobeStock

24वीं किस्त किस तारीख को जारी हो सकती है?

  • पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है
  • जैसे- 23वीं किस्त को देखें तो ये किस्त जून महीने में जारी हुई थी
  • इस हिसाब से 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में हो रहा है
  • इसलिए माना जा रहा है कि अक्तूबर में 24वीं किस्त जारी हो सकती है
  • हालांकि, तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
PM Kisan Yojana 24th Installment: who is not eligible for 24th kist kise nahi milegi
किन किसानों की अटक सकती है 24वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock

किन किसानों की किस्त अटक सकती है?




पहले किसान

  • अगर आपने e-KYC नहीं की है तो परेशानी हो सकती है
  • योजना के तहत ये काम करवाना अनिवार्य है
  • अगर किसी किसान की e-KYC पूरी नहीं है, तो उसकी किस्त अटक सकती है
  • इसलिए इस काम को जरूर करवा लें
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PM Kisan Yojana 24th Installment: who is not eligible for 24th kist kise nahi milegi
किन किसानों की अटक सकती है 24वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock

दूसरे किसान

  • उन किसानों की भी किस्त अटक सकती है
  • जो भू-सत्यापन का काम नहीं करवाएंगे
  • ये भी योजना के तहत आने वाला जरूरी काम है जिसमें आपकी खेती योग्य जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है
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PM Kisan Yojana 24th Installment: who is not eligible for 24th kist kise nahi milegi
किन किसानों की अटक सकती है 24वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock

तीसरे किसान

  • पीएम किसान योजना के तहत आधार लिंकिंग का काम भी जरूरी है
  • ये काम आप अपने बैंक जाकर करवा सकते हैं
  • पर अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं, तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
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