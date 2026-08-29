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पीएम किसान योजना: सितंबर या अक्तूबर कब आपके खाते में आ सकते हैं 24वीं किस्त के 2000 रुपये? यहां जानें

Sat, 29 Aug 2026 10:51 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 29 Aug 2026 10:51 AM IST
सार

PM Kisan Yojana: क्या आप भी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किस्त कब रिलीज हो सकती है?

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PM Kisan Yojana 24th installment could be released in September or October 2026
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी होगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana 24th Installment: भारत सरकार कई कई सारी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके जरिए देश के किसानों को आर्थिक मदद मिलती है।



साल में तीन बार मिलने वाले 2-2 हजार रुपये के क्रम में इस बार योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है यानी 24वीं बार 2-2 हजार रुपये लाभार्थियों को मिलेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 24वीं किस्त सितंबर में आ सकती है या अक्तूबर में? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...
PM Kisan Yojana 24th installment could be released in September or October 2026
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी होगी? - फोटो : Adobe Stock

कब रिलीज हो सकती है 24वीं किस्त?

  • पीएम किसान योजना की हर किस्त जारी होने का एक क्रम है
  • जैसे- इस योजना की हर किस्त लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती है
PM Kisan Yojana 24th installment could be released in September or October 2026
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी होगी? - फोटो : Adobe Stock
  • 23वीं किस्त की बात करें तो ये किस्त जून महीने में जारी हुई
  • इस हिसाब से देखें तो 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
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PM Kisan Yojana 24th installment could be released in September or October 2026
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी होगी? - फोटो : Adobe Stock
  • इसलिए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी हो सकती है न की सितंबर महीने में
  • हालांकि, तारीख के लिए अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी होगी? - फोटो : Adobe Stock

किस्त के लिए कौन से काम करवाने जरूरी हैं?

  • सबसे पहले तो आपको ई-केवाईसी करवानी होती है
  • साथ ही आपको भू-सत्यापन का काम करवाना होता है
  • इसी तरह आपको आधार लिंकिंग का काम भी करवाना होता है


नोट:- अगर आप ये काम नहीं करवाते, तो आपकी किस्त अटक सकती है।
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