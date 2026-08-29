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पीएम किसान योजना: सितंबर या अक्तूबर कब आपके खाते में आ सकते हैं 24वीं किस्त के 2000 रुपये? यहां जानें
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:51 AM IST
सार
PM Kisan Yojana: क्या आप भी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किस्त कब रिलीज हो सकती है?
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी होगी?
- फोटो : Amar Ujala AI
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PM Kisan Yojana 24th Installment: भारत सरकार कई कई सारी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके जरिए देश के किसानों को आर्थिक मदद मिलती है।
साल में तीन बार मिलने वाले 2-2 हजार रुपये के क्रम में इस बार योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है यानी 24वीं बार 2-2 हजार रुपये लाभार्थियों को मिलेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 24वीं किस्त सितंबर में आ सकती है या अक्तूबर में? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी होगी?
- फोटो : Adobe Stock
कब रिलीज हो सकती है 24वीं किस्त?
पीएम किसान योजना की हर किस्त जारी होने का एक क्रम है
जैसे- इस योजना की हर किस्त लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी होगी?
- फोटो : Adobe Stock
23वीं किस्त की बात करें तो ये किस्त जून महीने में जारी हुई
इस हिसाब से देखें तो 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी होगी?
- फोटो : Adobe Stock
इसलिए माना जा रहा है कि 24वीं किस्त अक्तूबर महीने में जारी हो सकती है न की सितंबर महीने में
हालांकि, तारीख के लिए अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी होगी?
- फोटो : Adobe Stock
किस्त के लिए कौन से काम करवाने जरूरी हैं?
सबसे पहले तो आपको ई-केवाईसी करवानी होती है
साथ ही आपको भू-सत्यापन का काम करवाना होता है
इसी तरह आपको आधार लिंकिंग का काम भी करवाना होता है
नोट:- अगर आप ये काम नहीं करवाते, तो आपकी किस्त अटक सकती है।
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