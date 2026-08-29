पीएम किसान योजना: सितंबर या अक्तूबर कब आपके खाते में आ सकते हैं 24वीं किस्त के 2000 रुपये? यहां जानें

पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब जारी होगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana 24th Installment: भारत सरकार कई कई सारी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके जरिए देश के किसानों को आर्थिक मदद मिलती है।





साल में तीन बार मिलने वाले 2-2 हजार रुपये के क्रम में इस बार योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है यानी 24वीं बार 2-2 हजार रुपये लाभार्थियों को मिलेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 24वीं किस्त सितंबर में आ सकती है या अक्तूबर में? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...