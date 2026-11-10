पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ेंगे तो मिलेंगे 3 लाख रुपये का लोन, जानें किसे मिलता है और किसे नहीं

PM Vishwakarma Yojana Loan Facility: राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। ठीक इसी तरह भारत सरकार भी मौजूदा समय में कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है जिनमें से एक है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना।





इस योजना से मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े हुए हैं और कई तरह के लाभ ले रहे हैं। इसी क्रम में इस योजना में 3 लाख रुपये तक का लोन भी मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लोन किसे और क्यों मिलता है? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में विस्तार से जान सकते हैं...