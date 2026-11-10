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पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ेंगे तो मिलेंगे 3 लाख रुपये का लोन, जानें किसे मिलता है और किसे नहीं

Tue, 10 Nov 2026 06:41 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 10 Nov 2026 06:41 PM IST
सार

  • PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने के बाद आपको कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं
  • इसी में आपको 3 लाख रुपये तक का लोन भी मिलता है

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पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने रुपये लोन मिलता है? - फोटो : Amar Ujala

PM Vishwakarma Yojana Loan Facility: राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। ठीक इसी तरह भारत सरकार भी मौजूदा समय में कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है जिनमें से एक है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना।



इस योजना से मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े हुए हैं और कई तरह के लाभ ले रहे हैं। इसी क्रम में इस योजना में 3 लाख रुपये तक का लोन भी मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लोन किसे और क्यों मिलता है? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में विस्तार से जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने रुपये लोन मिलता है? - फोटो : Adobe Stock

पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलता है?

  • राजमिस्त्री और नाव निर्माता
  • टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
  • पत्थर तराशने वाले
  • मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
  • अस्त्रकार और मूर्तिकार
  • लोहार और सुनार पात्र हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने रुपये लोन मिलता है? - फोटो : Adobe Stock
  • नाई, मालाकार
  • धोबी, पत्थर तोड़ने वाले
  • दर्जी और ताला बनाने वाले
  • गुड़िया और खिलौना निर्माता
  • फिशिंग नेट निर्माता
  • हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
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पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने रुपये लोन मिलता है? - फोटो : Adobe Stock

किसे और क्यों मिलता है लोन?

  • पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता है
  • ये लोन सिर्फ उन लाभार्थियों को मिलता है जो अपना काम करना चाहते हैं
  • ये लोन आपको सस्ती ब्याज दर पर दिया जाता है
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पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने रुपये लोन मिलता है? - फोटो : Adobe Stock
  • इसमें आपको पहले 1 लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए दिया जाता है
  • फिर आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये तक का लोन 30 महीनों के लिए ले सकते हैं
  • लाभार्थियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और ट्रेनिंग चलने तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
  • टूलकिट खरीदने के लिए अलग से 15000 रुपये भी दिए जाते हैं
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